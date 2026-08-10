РФ атакует украинские порты улучшенными 'Геранями': Forbes обяснил их опасность

Россия ввела в строй более быстрые реактивные беспилотники "Герань-4" с усовершенствованной системой наведения.

Россия модернизировала свои беспилотники "Герань" и с июля активно использует эти усовершенствованные беспилотники против черноморских портов Украины.

Как пишет Forbes, эти усовершенствования включают более быстрые реактивные варианты, электрооптическое наведение на конечном участке траектории полета и улучшенные системы управления полетом, предназначенные для преодоления все более эффективной украинской противовоздушной обороны.

"С начала июля Россия активно использует эти модернизированные беспилотники против украинских портов на Черном море, особенно Одессы, где они наносят удары по топливохранилищам, портовой инфраструктуре и коммерческим судам. Очевидная цель этих ударов – нанесение значительного экономического ущерба путем нарушения основного морского торгового коридора Украины", - отмечается в статье.

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Технические достижения "Гераней"

"Герань-4" разработана для длительного высокоскоростного полёта и выдерживает более высокие нагрузки, связанные с маневрированием. БПЛА оснащён турбореактивным двигателем китайского производства и может нести термобарическую боеголовку массой 90 кг. Эти модификации позволяют "Герани-4" развивать скорость до 500 км/ч, что позволяет ему опережать многие стандартные украинские беспилотники-перехватчики.

Россия также внедрила систему наведения Seeker на части беспилотников "Герань". Система объединяет электрооптические камеры, радиосеть и бортовое машинное зрение для автоматического распознавания целей и наведения на конечном этапе полета. Оператор первоначально идентифицирует цель, после чего бортовой компьютер автономно управляет беспилотником на заключительном этапе полета. Это снижает зависимость от спутниковой навигации, повышает устойчивость к радиоэлектронной борьбе и позволяет атаковать дискретные или движущиеся цели, такие как корабли, поезда и транспортные средства.

Удары "Гераней" по украинским портам

С начала июля Россия использует свой модернизированный флот беспилотников "Герань" для нанесения ударов по черноморским портам Украины.

Беспилотники наносят удары по портовой инфраструктуре, включая топливные резервуары, в Одессе, Черноморске, Пивденном и Николаеве. Эти порты находятся в пределах досягаемости беспилотников, запускаемых с оккупированного Крыма, а относительно небольшая дальность полета минимизирует время реакции Украины.

Суда, заходящие в эти порты и выходящие из них, являются особенно привлекательными целями, поскольку они дороги, имеют критически важное значение для украинской экономики и, как правило, не имеют специальной защиты от беспилотников.

"Система наведения Seeker позволяет беспилотнику обнаруживать и отслеживать заданное судно на заключительном этапе полета. Система Seeker также позволяет беспилотникам более точно поражать критически важные части судна, максимизируя ущерб", - отмечается в статье.

Тактика ударов

Удары обычно состоят из небольших групп по два-четыре беспилотника - "Герань-4", "Герань-2" и "Гербера", все оснащены системами наведения Seeker. Эта комбинация призвана осложнить оборону Украины, а небольшой размер ударных групп может снизить вероятность привлечения внимания более крупных систем ПВО.

Различные характеристики беспилотников создают дополнительную проблему. Украинские беспилотники-перехватчики могут поражать более медленные "Герань-2" и "Гербера", но, как правило, менее эффективны против гораздо более быстрых "Герань-4". Кроме того, ударные группы обычно приближаются над Черным морем, что снижает их уязвимость для украинской ПВО перед переходом к завершающей фазе атаки.

Более широкие последствия российских ударов

В первой половине 2026 года примерно две трети экспорта Украины проходили через Одессу и окружающие порты, что делает украинскую экономику особенно уязвимой к сбоям в морском судоходстве.

Однако модернизированный российский флот беспилотников "Герань" имеет значение не только для портов Черного моря. Добавление системы наведения Seeker позволяет беспилотникам поражать движущиеся цели, включая транспортные средства и поезда, которые ранее было трудно поразить с помощью беспилотников, запрограммированных только на фиксированные координаты GPS. Это также позволяет беспилотникам поражать цели более точно, повышая эффективность даже относительно небольших боеголовок.

Удары РФ по Украине

Ранее Институт изучения войны заявил, что Россия планирует начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Киева накануне Дня независимости Украины 24 августа. Так, Россия может задействовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб.

А по данным ГУР, россияне способны ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки, которые будут включать ракеты различных типов и беспилотные летательные аппараты. Целями будут Киев, Запорожье, Днепр и Харьков, которые являются центрами оборонно-промышленного комплекса Украины.

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