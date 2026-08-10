Блокировка Черного моря: Луценко раскрыл, какой ответ должна получить Россия

За годы полномасштабной войны Украина недостаточно подготовилась к возможной блокировке морских путей.

Черное море оказалось в условиях двойной блокады, что наносит Украине значительный экономический ущерб. Поэтому в ответ стоит рассмотреть вопрос о блокировании России на Балтике.

Такое мнение высказал командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко. По его словам, Россия препятствует движению кораблей к украинским портам ракетными и дроновыми ударами. Из-за угрозы поражения судовладельцы опасаются отправлять корабли в украинские порты, ведь оккупанты наносят удары по кораблям, независимо от их флага.

"Проход через Босфор и Дарданеллы заблокирован Турцией. Турки объясняют, что так сильно переживают за безопасность судоходства, что не дают разрешения на проход судов в украинские (и российские) порты. Султанат играет в свою игру. А что мы?", – написал Луценко.

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Он считает, что за годы полномасштабной войны Украина недостаточно подготовилась к возможной блокировке морских путей. В частности, речь идет о необходимости развития альтернативных сухопутных маршрутов для экспорта и импорта.

"За это время можно было модернизировать существующие и даже достроить новые железнодорожные пути, чтобы иметь больше резерва мощностей для экспорта", – заявил военный.

По его словам, из-за проблем с морской логистикой Украина уже несет значительные экономические потери. В частности, возникают трудности с вывозом зерна и импортом руды, а отдельные предприятия горно-металлургического комплекса уже остановились.

Луценко также заявил, что украинский бизнес, располагая значительными финансовыми ресурсами, должен был заранее инвестировать в подготовку альтернативных логистических маршрутов:

"В последние месяцы все было очевидно – море нам закроют".

На фоне всего этого, как считает Луценко, Украина должна рассмотреть возможность создания проблем для российской морской логистики.

"Не вижу иного пути, как заблокировать Москве Балтийское море", – заявил он.

По словам Луценко, у Украины есть как моральные, так и технические основания для симметричного ответа. Он отметил, что украинские силы уже наносили удары по российским объектам на значительном расстоянии, в частности в районе Каспийского моря.

"Мы регулярно наносим удары по Каспийской флотилии россиян, пролетая большие расстояния через российскую территорию, обходя эшелоны ПВО. Балтийское море находится примерно на таком же расстоянии от Украины, как и Каспийское", – сказал военный.

Он также сослался на расчеты, согласно которым ограничение российского экспорта нефти и газа через Балтийское и Черное моря может существенно ухудшить финансовое положение РФ. Ведь ограничение нефтегазовых доходов России (более 70% которых поступает за счет экспорта через Балтику и Чёрное море) может утроить размер бюджетного дефицита до 6% ВВП, создать разрыв в текущем счете платежного баланса, превышающий 100 миллиардов долларов (около 5–6 % ВВП), и привести к снижению ВВП России на 9–10 % в реальном выражении, добавил Луценко.

"Закрытое Чёрное море более выгодно РФ, чем Украине. Закрытие Балтики меняет ситуацию на противоположную – РФ пострадает гораздо больше, чем мы", – считает Луценко.

"Надо действовать", – подытожил военный.

Ситуация в Чёрном море: новости

Как писал УНИАН, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас гражданское судоходство в Черном море заблокировано Россией – навигации из портов Большой Одессы нет. Таким образом, работа морского коридора, которым в течение длительного времени во время войны пользовались владельцы коммерческих судов, приостановлена. Как пояснил военный, примерно с середины июля россияне изменили тактику применения дронов. Они начали периодически использовать баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" или "Шахед-238" – дроны на реактивной тяге.

Кроме того, по его словам, в Мраморном море скопились суда, направлявшиеся в Россию, но по неизвестным причинам передумавшие, однако есть сомнения, что блокировка прохода через проливы Босфор и Дарданеллы осуществлялась турецкой стороной.

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