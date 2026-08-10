Доллар подешевел в начале недели: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 51,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 августа, подешевел на 4 копейки и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 11 копеек и составляет 52,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,72 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,61 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что сезонная сдержанность цен на продукты снижает инфляционное давление, а режим "управляемой гибкости" регулятора помогает предотвратить необоснованные колебания курса. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 16 августа будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанковском рынке и 44,6–45 гривень на наличном рынке.

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