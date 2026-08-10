Подержанные авто из-за рубежа, которые готовы отрывать с руками: названа самая популярная модель

На первом месте в этом сегменте оказался кроссовер Volkswagen Tiguan.

В июле украинский автопарк пополнился на 22,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю среди импортированных подержанных автомобилей составили бензиновые модели – 55% (в июле 2025 года их доля составляла 48%). Далее по популярности следуют дизельные автомобили – 17% против 19% год назад, электромобили – 15% против 24% и гибриды – 10% против 6%. На автомобили с ГБО пришлось лишь 3% рынка.

ТОП-10 моделей выглядит довольно разнообразно. В тройку лидеров вошли только европейские автомобили, хотя в десятке лидеров представлены также Tesla, Ford и японские автомобили.

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Кроссоверы продолжают своё победное шествие на отечественном авторынке, постепенно вытесняя "классические" седаны и универсалы. На первом месте оказался Volkswagen Tiguan, обогнав "народный" Golf. Третье место занял премиальный кроссовер Audi Q5.

ТОП-10 подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа:

Volkswagen Tiguan – 937 шт.; Volkswagen Golf – 862 шт.; Audi Q5 – 803 шт.; Nissan Rogue – 799 шт.; Škoda Octavia – 661 шт.; Renault Megane – 618 шт.; Tesla Model Y – 509 шт.; Ford Escape – 465 шт.; Tesla Model 3 – 456 шт.; Mazda CX-5 – 432 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей, прошедших украинскую регистрацию в июле, составляет 8,8 года.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что в июле более 61% украинского рынка новых легковых автомобилей пришлось на модели с традиционными двигателями. Автомобили с бензиновыми двигателями сохраняют статус самых популярных среди украинских покупателей. Наибольшим спросом среди них пользуется кроссовер Hyundai Tucson.

Сообщалось также, что по итогам первого полугодия в Украине зарегистрировали 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. В тройку самых популярных моделей вошли Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и Nissan Rogue.

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