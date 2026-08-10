Россия планирует запускать до 200 баллистик за одну атаку, - Мадяр

По словам Бровди, в настоящее время российские военные могут одновременно запустить 77 баллистических ракет.

Россияне планируют запускать по Украине в 2,5 раза больше баллистических ракет за одну атаку – до 200 штук. Об этом предупредил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в интервью AP.

По словам Бровди, в настоящее время российские военные могут одновременно запустить 77 баллистических ракет, но планируют увеличить этот показатель до 200.

Это одно из наиболее уязвимых мест для Украины, поскольку стране не хватает перехватчиков для американской системы Patriot – единственной системы в арсенале Украины против баллистических ракет, – а это значит, что десятки ракет, выпущенных Россией во время массированных обстрелов, прорвутся и поразят цели.

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"Даже если им удастся выпустить только половину, все они полетят в нас", – сказал Бровди.

Он подчеркнул, что единственный способ сократить их количество - нанести удары по всем объектам, участвующим в производстве этих ракет.

Кроме того, Бровди отметил, что концентрация реактивных беспилотников "Шахед", которые Украине гораздо сложнее сбить, за последние недели увеличилась в два с половиной раза.

Россия также строит собственную систему спутниковой связи, чтобы конкурировать со Starlink, сказал он. "Это риск для всей планеты, – сказал Бровди, – потому что диктатура получит доступ к информации по всему миру".

Российские атаки по Украине

В ГУР отмечают, что россияне способны ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки, которые будут включать ракеты различных типов и беспилотные летательные аппараты. Целями будут Киев, Запорожье, Днепр и Харьков, которые являются центрами оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также, по данным разведки, по основным типам ракетного вооружения у России идет выполнение плана за месяц – на уровне 110–120%. А по ряду образцов вооружения РФ перевыполняет план производства. В частности, по ракетам "Оникс" и "Циркон" весь годовой план был выполнен уже по состоянию на 3 августа.

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