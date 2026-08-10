Арбузы и огурцы отдают за бесценок: какие цены на овощи и фрукты сейчас

Фермерская продукция в Украине активно дешевеет.

Цены на арбузы и дыни в Украине за прошедшую неделю значительно снизились. Килограмм арбузов подешевел с 10-13 до 7-10 грн/кг, а дынь – с 25-40 до 18-28 грн/кг, сообщают обозреватели портала EastFruit.

Помимо бахчевых, подешевели и овощи. Больше всего потеряли в цене огурцы, которые оптом начали продавать по 8–25 грн/кг против 15–30 грн/кг неделей ранее. Помидоры также заметно подешевели – с 45–65 до 30–40 грн/кг.

Овощи борщевого набора в основном подешевели. Белокочанная капуста подешевела на три гривни – с 18–23 до 15–20 грн/кг, морковь – чуть сильнее – с 18–35 до 15–30 грн/кг. Диапазон цен на картофель расширился с 11–28 до 9–28 грн/кг. Только свекла несколько подорожала – с 10–12 до 11–14 грн/кг.

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Еще одним овощем, стоимость которого выросла за прошедшую неделю, стала цветная капуста – ее продают по 48–52 грн/кг против прежних 30–35 грн/кг. Брокколи же подешевела с 65–70 до 55–65 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте несколько подешевели яблоки – с 30–55 до 28–50 грн/кг. Более уверенно начали дешеветь груши – с 40–65 до 30–50 грн/кг. Наиболее ощутимо упали цены на нектарин – с 80–100 до 50–65 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – прогнозы экспертов

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига рассказал, что осенью в Украине может существенно подорожать картофель из-за снижения урожайности на 30% по сравнению с прошлым годом. В разгар сезона фермеры сдают ранний картофель с полей по 7 грн за килограмм.

Кроме того, председатель Ассоциации "Объединение украинских экспортеров и переработчиков меда" Вадим Паньковский отметил, что урожайность меда, напротив, будет намного выше прошлогодней. Стоимость меда у пчеловодов уже существенно ниже, чем в 2025 году.

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