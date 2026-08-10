Бывалая туристка назвала лучшие места для соло-отдыха 40+

С возрастом опытная соло-путешественница пересмотрела свои приоритеты в поездках.

В наши дни все больше туристов отправляются в путешествия в одиночку, причем независимо от пола, возраста или материального состояния.

Однако выбирая место для своего соло-отпуска, стоит все же принимать во внимание, что для разных категорий туристов больше подходят абсолютно разные направления.

Бывалася соло-туристка Лидия Свинско, путешествующая в одиночку уже около двух десятилетий, назвала лучшие направления для самостоятельных поездок людей старше 40 лет.

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Путешественница признается, что оно всегда любила пушетествовать в одиночку с рюкзаком за плечами ради острых ощущений от приключений. Однако с годами она несколько сменила приоритеты.

"За 21 год моих одиночных путешествий неизвестность всегда меня захватывала. Она привела меня от побережья Колумбии – в поисках захватывающих фестивалей – к малопосещаемым древним храмам по всей Индии и к архитектурным шедеврам в Испании, Грузии и за их пределами. Однако, недавно отметив 40-летие, я несколько изменила свои привычки в путешествиях. Я никогда не была поклонницей рейвов в джунглях или мест, где обычно собираются большие группы бэкпекеров, но с возрастом переполненные бары и вечеринки стали еще менее привлекательными. Я предпочитаю проводить время в храмах и художественных галереях или просто сидеть и наблюдать за повседневной жизнью", – откровенничает она.

Среди прочего, теперь Лидия заменила ночные перезды на перекладных более комфортными дневными поездками, чтобы прибывать на место отдохнувшей и полной энергии, а не вялой и измотанной.

Также путешественница отказалась от проживания в хостелах в пользу апартаменты Airbnb и бутик-отели.

Кроме того, изменились и ее предпочтения в плане направлений.

"Что касается коротких поездок по городам, я стараюсь посещать места, которые либо совершенно не входят в число популярных, либо мегаполисы, которыми я могу наслаждаться теперь, когда у меня немного больше денег, и которые я не посещала, будучи бэкпекером. Мои самые любимые места для самостоятельных путешествий после 40 сочетают в себе богатую историю, суровую атмосферу, безупречные номера и великолепную кухню", – рассказывает она.

Шесть лучших мест для соло-посещения в этом году по версии Лидии Свинско:

Антигуа, Гватемала : для занятий ремеслами, пеших прогулок и изучения истории. Флоренция, Италия : для причудливых уличных пейзажей и ужинов в ресторанах. Бангкок, Таиланд: для посещения храмов, ночных рынков и бутик-отелей. Памплона, Испания: для поклонников Хемингуэя и любителей прогулок. Кито, Эквадор: для изучения музеев, галерей и уникальных отелей. Ереван, Армения: для знакомства с архитектурой советской эпохи и любования горными видами.

Лучшие советы соло-туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее американская тревел-журналистка Дженна Де-Лаурентис дала несколько полезных советов, как преодолеть чувство одиночества во время соло-отдыха.

В свою очередь опытный соло-турист Йен Смит рассказал, что нужно учесть тем, кто отправляется в свое первое соло-путешествие.

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