Авиарейс в Канаде отменили по необычной причине

Авиакомпании пришлось заново оформляла план полета.

В Канаде отменили рейс после того, как ребенок отказался садиться на свое место и пристегивать ремень безопасности. Об этом сообщает Sky News.

Самолет авиакомпании Porter Airlines уже отрулил от терминала международного аэропорта Виктория в Британской Колумбии и направлялся к взлетно-посадочной полосе. В это время один из родителей и члены экипажа неоднократно пытались усадить ребенка в кресло и пристегнуть его, но безуспешно. Самолет был вынужден вернуться в терминал, чтобы высадить пассажира с ребенком и позволить забрать багаж.

Другим пассажирам также пришлось покинуть салон самолета, пока авиакомпания заново оформляла план полета и завершала необходимые формальности.

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Из-за задержки рейс в Торонто не успел вылететь до закрытия взлетно-посадочной полосы в 00:30. В результате пассажиры были вынуждены остаться на ночь в Британской Колумбии.

В заявлении Porter Airlines отметила, что маленький ребенок "стоял на своем сиденье", из-за чего возникла опасная ситуация для взлета.

Неизвестно, сколько лет было ребенку, а также сколько пассажиров находилось на борту 132-местного самолета в тот момент. Авиакомпания принесла извинения пассажирам, которым были причинены неудобства, и подтвердила, что на следующий день их пересадят на другой рейс.

В свою очередь пассажиры рассказали канадскому вещателю CBC, что ситуация вызвала "немалое разочарование". Один из них рассказал, что ребенок не капризничал и не чувствовал себя некомфортно – он был напуган. По его словам, ребенок прятался под сиденьем.

Другая пассажирка рассказала, что пассажиру с ребенком "потребовалась целая вечность", чтобы покинуть самолет. Она раскритиковала авиакомпанию за недостаточную коммуникацию после отмены рейса.

Некоторым пассажирам пришлось в спешке искать номера в отелях поблизости. Теперь они требуют от авиакомпании компенсации понесенных расходов.

Авиационные инциденты – последние новости

Ранее пассажир Ryanair, которого во время полёта частично затянуло в иллюминатор самолёта, заявил, что через две недели после инцидента авиакомпания предложила ему лишь перенести рейс. По словам мужчины, никакой другой помощи или компенсации от перевозчика он не получил.

Также недавно сообщалось об инциденте на борту пассажирского самолета China Eastern Airlines, выполнявшего рейс из Ланьчжоу в Гуйян. Во время полета в салоне самолета произошел пожар – загорелся портативный зарядный устройство одного из пассажиров.

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