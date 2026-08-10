В ГУР раскрыли масштабы производства баллистики в России

Россия перевыполняет план по производству основных типов ракет, отметил Скибицкий.

Москва активно наращивает производство различных типов ракет, что позволяет ей увеличивать частоту атак на Украину. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР Минобороны, генерал-майор.

"По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти ещё с апреля. В апреле было 61 баллистическая ракета, в мае – 107, в июне – 134. Помните, раньше они наносили удары с интервалом раз в десять дней? Затем – раз в неделю. Сейчас – еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что по ряду образцов вооружения РФ перевыполняет план производства. В частности, по ракетам "Оникс" и "Циркон" весь годовой план был выполнен уже по состоянию на 3 августа.

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"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана за месяц – на уровне 110–120%. Согласно данным ГУР МО Украины, план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%, "Калибров" – на 111%, крылатой ракеты Х-35 – на 200%. План производства на август по Х-101 – 72 единицы, на июль показатели были такими же, но они произвели больше – 87 ракет. Что касается 3М14 "Калибр": план на август – 26 единиц, в июле планировали столько же, а произвели 29", – отметил Скибицкий.

Он пояснил, что РФ делает акцент на производстве отдельных средств поражения, перераспределяя на это средства. В частности, в сфере баллистики, по данным ГУР, эта тенденция в РФ началась со второго квартала этого года

"И это логично: если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, – они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие. Однако при этом авиационный компонент ударов они пока задействуют меньше. У россиян есть технические проблемы с крылатыми ракетами и с самими самолетами – не все ракеты взлетают в момент запуска. Для подстраховки они задействуют резервную авиацию", – говорит Скибицкий.

Также эксперт отметил, что в этом году в РФ появились новые средства поражения – "Бандероль" и "Дань-Т". Отмечается, что это баражирующие боеприпасы, которые запускаются с вертолетов. А сейчас ведется работа над тем, чтобы начать проводить пуски и с самолетов.

"Появился "Циркон" и модернизированный "Оникс", который раньше мог поражать только морские цели, поскольку не срабатывал при контрасте с наземными целями, он также имеет увеличенную дальность и боевую часть", – рассказал Скибицкий.

В то же время он отметил, что РФ снижает интенсивность производства некоторых дальнобойных дронов. По его словам, россияне перенастраивают производство, делая акцент именно на турбореактивных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5".

"В одной из недавних атак 50 % уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Теперь для них нам нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малогабаритная ПВО", – сказал Скибицкий.

Российские атаки: важные новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла соглашения с США о поставках Киеву антибаллистических ракет. По его словам, речь идет о ежемесячных поставках. В то же время президент подчеркнул, что этих поставок будет недостаточно для защиты Украины.

Как отмечал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик, большинство комплектующих для российской баллистики создается непосредственно в РФ. А само производство расположено под землей. Это все усложняет процесс уничтожения производства этих ракет.

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