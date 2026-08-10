Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз, но при одном условии

По его словам, СБС оснащены лишь на 14% от потребности для проведения крымской кампании в полную силу.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что его подразделение могло бы нанести в семь раз больше ударов по военным целям в Крыму, если бы обещанные западными союзниками средства поступили быстрее.

В интервью AP Мадяр сказал, что удары Украины по Крыму являются первым этапом кампании, направленной на то, чтобы сделать полуостров непригодным в качестве плацдарма для российских войск.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", – подчеркнул он.

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При этом, по словам командующего, СБС оснащены лишь на 14% от потребности для проведения крымской кампании в полную силу.

"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам производить необходимое количество беспилотников. Проблема в банальной проблеме несвоевременного финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое продвигается значительно медленнее, чем мы планируем", - говорит он.

Мадяр подчеркнул, что его подразделение за последние месяцы уничтожило более 300 средств ПВО – зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, оборудование радиоэлектронной борьбы. При этом он указал, что в четырех недавних крупномасштабных ракетных обстрелах России из Крыма было выпущено всего пять ракет, что стало возможным благодаря систематическому уничтожению российских средств ПВО в этом регионе.

Вытеснение России из Крыма

Большая часть советской зенитной артиллерии России работает от электросети, что является одной из причин, по которой электроинфраструктура Крыма стала постоянной целью. Везде, где в Крыму проходит связь Starlink, СБС теперь могут уничтожать даже самые хорошо защищенные цели, используя в среднем всего три беспилотника, используя боеприпасы с различными характеристиками и боеголовками в зависимости от цели.

"Создание условий, которые делают невозможным сохранение каких-либо военных возможностей… сделает Крым неинтересным… как военный плацдарм", – сказал Мадяр.

План Украины в отношении Wildberries

"Wildberries – это, прежде всего, платформа снабжения, своего рода интендант войны", – сказал Бровди.

В то же время, по его словам, удары по этой торговой сети призваны заставить обычных россиян непосредственно почувствовать войну.

Бровди отказался назвать сроки проведения кампании против "Wildberries", отметив лишь, что атаки будут продолжаться "до тех пор, пока компания не сможет быстро восстановить свою деятельность".

"Это оказалось чувствительным индикатором благополучия огромного населения России – людей, которые считают себя совершенно не затронутыми действиями страны-агрессора", – сказал он.

Мадяр о войне в Украине

Ранее Бровди назвал пять условий, при которых может завершиться война России против Украины.

По его словам, это станет возможным, если у России физически исчезнет способность платить за войну, производить оружие, защищать свой тыл, отправлять на убой живую силу и поддерживать иллюзию стабильности и контроля внутри страны.

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