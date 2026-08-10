Возле Сицилии нашли затонувший корабль, которому 2000 лет: что было на борту

Министр культуры Италии уже назвал это открытие "необыкновенным".

Необыкновенное открытие произошло у берегов Сицилии. Там на глубине 46 м нашли затонувший корабль римской эпохи, предположительно датируемый II-I веками до н.э.

По данным Министерства культуры Италии, на морском дне обнаружены сотни амфор, два свинцовых якоря и еще одна конструкция из того же материала. Министр культуры Алессандро Джули назвал это одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет.

"Море продолжает дарить нам драгоценные фрагменты нашей истории, а затонувший корабль рассказывает нам о людях, путях и торговле, которые сделали Средиземноморье перекрестком цивилизаций", - прокомментировал Джули.

Как отмечается, теперь это место станет объектом дальнейшего документирования и исследований со стороны Управления морского хозяйства, направленных на реконструкцию археологического контекста и принятие необходимых мер по защите.

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Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили крупнейший древнеримский форт. Как отмечали ученые, римский форт Рэкари считается вторым по величине каменным укреплением в историческом регионе Олтения.

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