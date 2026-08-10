Перекрывала ли Турция Черное море: в ВМС объяснили, что происходит

По словам Плетенчука, ситуация сложилась задолго до появления сообщения Bloomberg.

В Мраморном море скопились суда, направлявшиеся в Россию, но по неизвестным причинам передумавшие, однако вряд ли блокировка прохода через проливы Босфор и Дарданеллы осуществлялась турецкой стороной.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя сообщения в СМИ о том, что Турция якобы блокирует проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Речь шла о судах, направляющихся в Украину (в Одесскую область) и в Новороссийск (Россия), однако вскоре стало известно, что Анкара открыла проход. В этом контексте военного попросили объяснить, что происходит на самом деле и была ли блокировка.

Видео дня

"На самом деле, как вы видите, это сообщение не носило официального характера. Поэтому я немного сомневался в достоверности этой информации. Потому что я, по крайней мере, таких публичных заявлений со стороны Турецкой Республики не видел. Но ситуация такова, что скопление судов происходило и раньше в Мраморном море из-за того, что суда, конечным пунктом назначения которых были именно российские порты, почему-то передумали туда идти", – сказал Плетенчук.

По его словам, эта ситуация сложилась задолго до сообщения, опубликованного изданием Bloomberg о проходе через Босфор и Дарданеллы. На данный момент ситуация "особых изменений" не претерпела, добавил представитель ВМС ВСУ.

Ситуация в Чёрном море

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Турция возобновила транзит судов через свои проливы на пути к Черному морю после необъяснимых задержек некоторых судов. СМИ отмечало, что это происходило на фоне повышенных рисков для безопасности в этом районе.

Сообщалось, что нефтяной танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы в воскресенье после ожидания в этом районе с четверга. Судно указало в качестве пункта назначения терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске (РФ). Кроме того, контейнеровоз Mehmet Kahveci A, следовавший в Новороссийск, также прошел через пролив в воскресенье.

Вас также могут заинтересовать новости: