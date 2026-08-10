'Делаем работу за Скабееву': Игнат попросил СМИ не писать о 'не сбитой' баллистике

Он призвал не подыгрывать российской пропаганде, тем более что противовоздушная оборона противостоит атакам РФ всеми имеющимися средствами.

Воздушные силы призвали СМИ не нагнетать обстановку громкими заголовками о "не сбитых ракетах", ведь ПВО ежедневно противостоит комбинированным атакам России, применяя все имеющиеся средства для их отражения.

С таким призывом выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального марафона. "Очень хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, к украинским СМИ, к Telegram-каналам... Наши мониторинговые группы проанализировали, сколько было информации именно по баллистике в ходе последних атак, в частности, на Одесскую область. Вводите в Google "Воздушные силы" – (видим) "ни одна ракета не сбита". Тысячи ссылок. Если вы думаете, что от этого кому-то станет легче, если мы будем нагнетать такими заголовками… Противник просто берёт, цитирует и перепечатывает… украинские СМИ, украинские Telegram-каналы: "Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета". Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы ещё раз: от того, что мы об этом напишем, никому не станет легче", – обратился Игнат.

Он подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории, для восприятия людей в Украине. Поэтому Игнат призвал не подыгрывать россиянам.

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Офицер подчеркнул, что украинская сторона ожидает поставок от партнеров, что проводится огромная работа, но противоракетного вооружения пока нет.

По словам Игната, Россия сейчас атакует портовую инфраструктуру и логистику, чтобы повлиять на определенные экономические рычаги. Россия использует большое количество различных воздушных средств: ракеты, летящие по баллистической траектории, дроны-камикадзе, в том числе реактивные, крылатые и авиационные ракеты.

Игнат подчеркнул, что противовоздушная оборона противостоит этим атакам всеми имеющимися средствами:

"Показатель сбиваемости "Шахедов" остается максимально высоким – до 95%. Конечно, о ракетах, летящих по баллистической траектории, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет для Patriot – единственной системы, способной противодействовать баллистическим ракетам".

Война в Украине: новости

30 июля сообщалось, что Россия впервые за долгое время могла запустить северокорейские ракеты KN-23. По данным разведки, могло иметь место применение именно этой модификации северокорейской ракеты.

Кроме того, 27 июля Игнат сообщал, что россияне во время воздушных атак увеличили применение ракет, летящих по баллистической траектории. При этом противник пытается использовать эффект неожиданности, изменяя время ушибов.

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