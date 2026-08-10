Россия заблокировала движение в Черном море: в ВМС рассказали о новой угрозе

В настоящее время военные ищут способы противодействия российским террористам.

В настоящее время гражданское судоходство в Черном море заблокировано Россией, навигация отсутствует, в частности из портов Большой Одессы.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. "На данный момент навигации нет, то есть проходов нет. Соответственно, как уже заявляли представители профильного министерства, работа коридора приостановлена", – сказал Плетенчук.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность противодействовать российскому терроризму на море, он ответил, что этим вопросом сейчас занимаются все соответствующие подразделения Сил обороны, в частности ВМС Украины.

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"В Одесской области можно увидеть и услышать, как работает украинская авиация – Воздушных сил, как работает морская авиация и армейская – тоже. Россияне в какой-то момент, примерно с середины июля, изменили тактику применения дронов. Они начали периодически использовать баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" или "Шахед-238" – дроны на реактивной тяге. Конечно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимально нейтрализовать эти атаки", – подчеркнул пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что украинские военные и в дальнейшем будут работать над вопросом противодействия РФ в Черном море, отметив, что кризисные ситуации в акватории наблюдались и ранее во время полномасштабного вторжения.

"К сожалению, это не первая и даже не вторая такая ситуация. В своё время Военно-морские силы находили выход из подобных ситуаций. Сейчас, конечно, мы работаем над тем, чтобы уменьшить последствия и в этой ситуации. И уверен, что мы найдем этот выход", – заявил Плетенчук.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, российская армия наносит массированные удары по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданским коммерческим кораблям, следующим по морскому коридору. Оккупанты атаковали сухогрузы с пшеницей и кукурузой, которые выходили из портов "Большой Одессы". Погибло много гражданских моряков – иностранцев и граждан Украины. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук констатировал, что РФ сейчас имеет паритет в небе над Черным морем и цинично блокирует гражданское судоходство в Одессе и Одесской области. В ВМС признали, что ранее не видели такого массированного применения реактивных дронов.

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