Россия хочет остановить сухопутный агроэкспорт из Украины вслед за морским, – ISW

Враг целенаправленно наносит удары по мостам "сухопутного коридора" через Днестр.

Российские оккупанты пытаются помешать экспорту украинского зерна и других товаров через альтернативный наземный коридор. Его начала использовать Украина после того, как вражеские удары парализовали экспорт из портов Большой Одессы, сообщает Институт исследования войны (ISW).

9 августа российские оккупанты нанесли удар по мосту в Маяках на автомагистрали М-15 Одесса – Рени, соединяющей юг Украины с Молдовой и Румынией.

Местное информационное издание города Измаила в тот же день сообщило, что вражеский удар повредил мост. В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины 9 августа сообщила, что власти временно ограничивают движение на автомагистрали М-15 после российских ударов. Ранее россияне наносили удары по мосту в Маяках в декабре 2025 года.

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С июля агрессор усиливает cвои попытки, направленные на подрыв экспортного потенциала Украины. 31 июля пресс-секретарь ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеские удары повредили более 20 судов вблизи Черного моря и существенно замедлили грузопотоки в морском коридоре.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий недавно сообщил, что удары оккупантов вынудили Украину искать альтернативные маршруты через реку Дунай для экспорта зерна и грузов.

Таким образом, агрессор, вероятно, переносит свои удары с украинского морского коридора на сухопутный, чтобы помешать экспорту украинского зерна и в целом подорвать экономику Украины, отметили аналитики ISW.

9 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Чёрном море, но ответа пока не последовало.

Блокада морских портов Украины – последние новости

Блокада портов Большой Одессы ставит под угрозу экспорт половины объема зерновых и масличных культур в этом году. Министр агрополитики Тарас Высоцкий отметил, что прямые потери для сельскохозяйственного сектора Украины могут составить до 3 миллиардов долларов.

Блокада портов также исключает возможность доставки по морю китайских товаров. Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что стоимость китайского импорта может вырасти на 30–50%, но дефицит данной продукции Украине не грозит.

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