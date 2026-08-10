Зачем Россия систематически наносит удары по Киеву и его пригородам: в ГУР назвали цель

Приоритетными целями атак РФ является украинская критически важная инфраструктура.

Россияне способны ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки, которые будут включать ракеты различных типов и беспилотные летательные аппараты. В частности, Киев, Запорожье, Днепр и Харьков являются центрами оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Противник видит серьёзную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум таким направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они пытаются не допустить нашего выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БпЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты - и в отношении нефтепереработки противника, и в отношении логистической системы РФ, в том числе Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну", - объяснил он.

Также Скибицкий подчеркнул, что, нанося удары по Киеву, россияне руководствуются той же логикой, что и в своей стране: если в Киеве произойдет дестабилизация, она распространится на другие регионы.

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"С этой же целью они проводят множество информационных кампаний. Например, если в своей кампании ударов они достигают каких-то результатов, то дальше они начинают раскручивать эту тему в нашей информационной среде - представляя это как повод для обвинений в адрес наших властей, Сил обороны, Военно-воздушных сил и т. д. Все это сводится к их конечной цели, которая закреплена в их внутренних документах. Во-первых - поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель - захват Донецкой и Луганской областей. Во-вторых - это касается наших предстоящих выборов: они ставят перед собой цель добиться в Украине такого руководства, которое было бы, как минимум, нейтральным в своём отношении к РФ", - отметил генерал-майор.

По словам Скибицкого, приоритетными целями атак РФ является украинская критическая инфраструктура. Зимой - это электроэнергия и системы теплоснабжения, а сейчас - это в первую очередь ОПК.

"Во-вторых - это логистика: и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство. Россия устраивает террор в отношении кораблей в Чёрном море. Это беспрецедентная ситуация - когда не просто поражаются гражданские суда, а методично преследуются и уничтожаются, чтобы не дать нам возможность вести торговлю. В то же время они пытаются атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры", - заявил представитель ГУР.

Кроме того, по его словам, противник пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. При этом россияне заявляют, что такие объекты, как "Розетка" или "Новая почта", доставляют комплектующие для дронов, но на самом деле этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора.

"К тому же это происходит накануне выборов в РФ, они видят, как разрушена их логистическая система, и стремятся поддержать собственное население такими ударами: мол, а вот в Украине тоже прилетает", - подытожил Скибицкий.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что Россия готовит мощный удар по энергетике Киева к 24 августа. Отмечается, что для атаки может быть задействован даже стратегический запас баллистических ракет.

В частности, журналист Андрей Цаплиенко заявил, что как минимум 18 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 7 ракет "Циркон" готовы нанести удар по Киеву в течение ближайших суток.

Также 8 августа россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего возникли пожары в двух районах города. Всего тогда было известно о четырёх пострадавших в результате вражеской атаки.

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