В 'ПриватБанке' вырос евро: свежий курс валют на понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 августа, не изменился и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 52,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,61 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 11 копеек и составляет 52,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,35 гривни за евро.

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