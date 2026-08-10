США дают Украине бесплатно только разведданные: The Atlantic раскрыл причину

Трамп должен приветствовать ущерб, который украинские удары наносят российской энергетике, поскольку это может повлиять на Индию и Китай.

Единственное, что США до сих пор предоставляют Украине бесплатно, – это разведывательная информация, включая данные для прицельных ударов по позициям российских войск на фронте, а также по энергетической инфраструктуре внутри России.

Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники. Отмечается, что заслуга в этом принадлежит директору ЦРУ Джону Ретклиффу. Именно он впечатляет президента США Дональда Трампа на поле для гольфа данными о российских потерях на фронте, которые сейчас превышают 40 тыс. в месяц.

Как отметило издание со ссылкой на одного западного разведчика, Ретклифф объясняет свой успех тем, что "Трамп не любит проигравших". Пока Украина воспринимается как побеждающая, благосклонность к ней усиливается.

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Кроме того, как указало издание, Трамп также должен приветствовать потери, которые украинские удары наносят энергетике России, поскольку сокращение экспорта нефти Москвой может сделать такие страны, как Индия и Китай, более уязвимыми к американским тарифам.

Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский называет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам "долгосрочными санкциями", и Трамп может даже рассматривать их как прелюдию к переговорам, как он это сделал в Иране.

"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к её прекращению", – напомнило издание слова Трампа, сказанные им на саммите НАТО в Анкаре.

Помощь США

Как сообщал УНИАН, в июне аудит показал, что Пентагон не успел использовать $910 млн из программы USAI для Украины, хотя общие многолетние ассигнования США остаются частично активными и продолжают выполняться в рамках уже заключенных контрактов.

Ранее администрация Дональда Трампа предлагала исключить финансирование Украины из бюджетных запросов на 2026–2027 годы.

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