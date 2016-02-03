В "ДНР" угрожают жестко наказывать жителей за протесты против "кадровых назначений" Захарченко - разведка
В террористической организации «ДНР» угрожают жестко наказывать тех местных жителей оккупированных городов Донецкой области, которые будут высказывать недовольство решениями главаря боевиков о «кадровых назначениях» в городах.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Так, согласно сообщению, главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко продолжает осуществлять политические зачистки и приводить к власти своих приспешников. «Согласно указу А.Захарченко от 27 января 2016 года, от должностей отстранены «мэры» городов Ясиноватая Юрий Яненко и Горловка Роман Храменков, а на их место назначены Павел Губарев и Станислав Ким соответственно», - отмечают в разведке.
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В этой связи подчеркивается, что «с целью подтверждения «легитимности» назначение новых «мэров» в Ясиноватой на митинг прибыл А.Захарченко, который во время выступления подтвердил свое решение и отметил, что несогласных с его выбором граждане будут жестко наказаны».
В Минобороны заявляют, что «такие действия оккупантов все чаще вызывают недовольство местного населения. Назначение новых «городских голов» вызвало волну возмущения и имеет тенденцию к перерастанию в акции массового неповиновения».