Захарченко заговорил о "выборах" на Донбассе по "законам ДНР" и без участия украинских партий

14:53, 24 января 2016
Война
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Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что, согласно Минским соглашениям, на Донбассе должны пройти выборы, но без участия украинских партий.

REUTERS

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает один из сайтов боевиков.

"Мы их проведем согласно законам "Республики" и на нашей земле.На этих выборах, как бы Украина не пыталась, не будет представителей всевозможных украинских партий, которые призывали и призывают воевать против Донбасса. И не только призывают, а и оказывают всевозможную экономическую помощь украинским батальонам", - отметил Захарченко. 

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Ранее Захарченко заявлял, что дата местных "выборов" в самопровозглашенной "ДНР" не изменена, "голосование" по-прежнему запланировано на апрель 2016 года. "Мы выполняем Минские договоренности, поэтому, если мы запланировали провести выборы в этом году, то они пройдут, хочет того Украина или нет", — сказал главарь "Донецкой народной республики". 

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