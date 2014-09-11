Николаевский горсовет обязал маркировать российские товары

Как сообщили в пресс-службе горсовета, соответствующее решение принято на сессии. "Каждый розничный покупатель должен иметь для себя право определиться, стоит ли покупать продукцию, произведенную на территории, которая финансирует террористические организации в Украине", - сказал автор проекта решения депутат Олег Мудрак.

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Кроме маркировки, информация о товарах российского происхождения должна быть размещена на специальных стендах, а общественность города следует информировать об их наличии в торговых учреждениях города и МАФах.

Также на телеканалах города будут транслировать социальные рекламные ролики о единстве страны для формирования патриотизма.

Кроме того, одним из пунктов решения сессия городского совета рекомендует субъектам хозяйствования воздержаться от торговли товарами российского производства.