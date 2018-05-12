Бойкот Made in Russia: патриотизм в денежном измерении

Кампания бойкотирования товаров российских производителей, инициированная общественным движением «Відсіч», стартовала в августе прошлого года, как реакция на торговую блокаду украинских товаров со стороны Российской Федерации. «Россия утверждает, что мы – братские страны. Но разве друзья действуют так, как действует Россия по отношению к Украине и украинцам? РФ запрещает ввоз товаров украинских производителей с Волыни и Крыма, с Винницы и Днепропетровска, с Киева и Донецка. От этих «дружественных» шагов России граждане Украины теряют работу, недополучают зарплаты и пенсии, бюджет теряет доходы…», - аргументировали свою позицию активисты движения.

Пытаясь противостоять торговой войне, начатой РФ, представители общественной организации составили список из около 1500 товаров российского производства и предложили украинцам попытаться найти им украинские аналоги. В крайнем случае, приобретать схожие товары из Европы, но не наполнять бюджет России.

Несмотря на то, что в социальных сетях распространение листовок с названиями российских брендов, продаваемых в Украине, стало массовым, ощутимого результата такое игнорирование тогда не дало. Более того, с началом Евромайдана, кампания перестала быть системной: помимо российских товаров, активисты общественного движения частично «переключились» на бизнес, принадлежащий выходцам из Партии регионов, отказываясь финансировать преступный режим Виктора Януковича.

«Украина, ты не одна»

Новый виток «введения» личных санкций непосредственно против продукции массового потребления из России стартовал с началом крымского кризиса в марте текущего года. Группы в социальных сетях, призывающие не покупать товаров оккупанта, стали наращивать популярность. В частности, соответствующие страницы в Facebook, на сегодняшний день, насчитывают около 100 тысяч подписчиков. По данным исследования компании GfK Ukraine, основные участники бойкота – молодежь, благодаря которой популярность российских товаров в Украине снизилась на 13%.

Бойкот, объявленный российским товарам украинцами, нашел отклик и у граждан других стран – жители Польши, Литвы и Чехии. К примеру, поляки также создают страницы в социальных сетях (на сегодняшний день эти инициативы поддерживают 14 тысяч подписчиков), на которых призывают своих сограждан игнорировать сеть российских автозаправок «Лукойл» и отдавать предпочтение отечественным АЗС Orlen. «Держись, Украина, ты не одна», - один из лозунгов польского бойкот-движения.

В Украине же главным символом бойкота стала зубастая матрешка, вооруженная автоматом и лозунги – «Знай не наших», «Русское убивает», «Мы не кормим армию агрессора». Листовки и наклейки с изображением страшной матрешки сначала заполонили крупные города Украины, а немного позже стали появляться в населенных пунктах поменьше – от областных центров до поселков городского типа.

В кафетериях и ресторанах, относящихся к российским торговым сетям, а также в крупных супермаркетах страны активисты движения проводят флешмобы «Русское убивает». «Каждый из нас может дать ответ на попытки России поставить нас на колени. Для этого надо только отказаться от покупки российских товаров», – призывают с агитационных листовок организаторы акции «Відсіч».

По словам одной из участниц сообщества Юлии Ивановой, так, своим выбором и своими деньгами, молодые патриоты выражают свою гражданскую позицию. Впрочем, девушка поддерживает не все акции движения. С одной стороны, была удивлена, сколько украинских товаров раньше обходила стороной, ориентируясь на те, которые больше рекламируются. «Раньше я не замечала, кто производитель. А сейчас, когда начинаешь присматриваться и подходить к выбору ответственно, оказывается, у нас самих полно продукции. Так почему бы нам не поддержать отечественного производителя?», - говорит она.

С другой, Юлия считает, что устраивать бойкот, например, одной из кофеен, относящихся к российской сети, не стоит. «Ведь в кафе работают украинцы, которые так зарабатывают на жизнь. К тому же, так как предприятие находится в Украине, налоги оно тоже платит в Украине», - рассказала она.

Не все то российское, что под российским брендом скрывается

С несправедливостью бойкота из-за своих российских «корней» столкнулись украинские рестораны «Планета Суши» и «Иль Патио», принадлежащие сети Rosinter Украина. По словам генерального директора сетей Ярославны Онищук, действительно, когда 13 лет назад компания вышла на украинский рынок, 50% холдинга были российскими. Но, после кризиса 2008 года, россиянам стало не интересно вкладывать деньги в этот бизнес, и состоялась продажа этой части акций их украинскому партнеру. «Так как мы все это время работали по франшизе, уже после 100% перехода в украинскую собственность, работа в таком формате продолжилась. Но, так как названия «Планета Суши» и «Иль Патио» считаются российскими брендами и стойко ассоциируются с Россией, мы попали в распечатки листовок кампании «Знай не наших». Хотя и помещения ресторанов нашей сети – украинские, и продукты мы закупаем у украинских поставщиков, и трудоустроено у нас почти 200 граждан Украины, в листовках бойкота наш бизнес называют «оккупантским». Это обидно», - рассказала она.

Эксперты считают, что избежать подобных казусов в общем бойкот-порыве довольно трудно. Особенно, учитывая, что на список бойкотируемых компаний может влиять просто человеческий фактор (кому-то из бывших клиентов компании когда-то не понравилось обслуживание) или даже конкуренты в том или ином сегменте рынка. «Для того чтобы быть уверенным, что компания, действительно, российская, необходимо иногда потратить несколько минут для самостоятельной проверки», - советуют специалисты-маркетологи.

Для этого достаточно проверить источник, который выдал вам «список российских товаров и компаний». Важно доверять этому источнику и понимать, кто составлял этот список и не получает ли он от этого личных выгод. Кроме этого, следует изучить корпоративный сайт компании, хотя бы, прочесть ее историю и проверить наличие доменов и отдельных сайтов под разные страны (когда компания международная или работает по франшизе, украинская, английская, немецкая, российская версии могут отличаться).

Также не лишним будет почитать новости о компании в Интернете, и обратить внимание на надежность источников новостей.

После этого можно исследовать сам продукт или услуги, которые предоставляет компания. На товарах – по штрих-коду (об этом ниже), относительно, например, ресторана или кафе, - поинтересовавшись у администратора. «Не стесняйтесь распросить администратора заведения об истории и корнях компании, это не закрытая информация. А дружелюбность, проявленная сотрудником в ответ на ваши вопросы, может стать еще одним фактором в пользу заведения», - считают маркетологи.

Более того, разговорив администратора, продавца или бармена, можно получить бесценную инсайдерскую информацию.

Самым же придирчивым украинцам – сторонникам бойкота, можно поискать подтверждение юридического статуса интересующей вас компании. И, например, исследуя базу плательщиков НДС, обратить особое внимание на место регистрации компании. То есть, даже если торговая марка или бренд – российские, то предприятие вполне может быть украинским. Со всеми отсюда вытекающими: украинские рабочие места и налоги, поставщики и сырье.

Знать штрих-код страны-агрессора – не панацея от покупки российского товара

Теперь о штрих-кодах – так как не все то русское, что маркируется «460» и не все исключительно украинское с кодом «482». Во-первых, существует немало российских брендов, производимых в Украине. Во-вторых, есть якобы украинские продукты, выручка от продаж которых уходит российскому собственнику. Штрих-код на товаре говорит лишь о том, где именно зарегистрирована фирма-поставщик, но не указывает, на территории какой страны располагаются производственные мощности.

«Чтобы узнать истинное происхождение товара, нужно смотреть не на штрих-код, а на информацию для потребителя (мелким шрифтом на этикетке)», - делится опытом Юлия Иванова.

По ее словам, иногда приходится сталкиваться с тем, что на продукции «Made in Poland» штрих-код не соответствует стране. Этот «казус» объясняется несколькими факторами. В частности, фирма-производитель может быть зарегистрирована (и получить соответствующие штрих-код) не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт продукции; товар может быть изготовлен на дочернем предприятии; само предприятие может иметь сособственников из разных государств…

Как бы там ни было, в этом вопросе помощь украинцам начали оказывать крупные торговые сети. Во многих магазинах на товарах появилась маркировка флажками той страны, в которой произведена та или иная продукция. «Теперь гораздо проще ходить за покупками, - считает Юлия. – Многие магазины маркируют российские товары пометкой «РФ» и триколором, а также часто размещают их на отдельных полках».

Более того, ряд торговых сетей, из-за снижения покупательского спроса, сейчас распродают остатки товаров из России, и постепенно отказываются от них вовсе. Так, в некоторых супермаркетах столицы с полок почти исчезло российское пиво.

Такую инициативу торговых сетей, с подачи общественных организаций, поддерживают и местные власти. В частности, городской совет Львова недавно утвердил решение «О координации информационной деятельности и защиту информационной безопасности на территории Львова в 2014-2016 годах». В соответствии с этим документом, субъекты хозяйствования, действующие на территории Львова, обязаны маркировать российские товары триколором и пометкой «товары из РФ». А, дабы потребителям легче было сориентироваться в поиске аналогов, параллельно с бойкотом российских продуктов в городе запустили рекламную кампанию «Покупай украинское», которая позволяет лучше узнать украинские бренды.

Аналогичное решение – обязать магазины дополнительно маркировать товары, произведенные в России – было на этой неделе принято в Черкассах.

Бойкот не страшен для Кремля, но нужен украинцам

По мнению активиста общественной организации «Автодозор» Александра Хаджинова, члены которой присоединились к бойкоту российских товаров весной, эта акция не является «ударом по карману» для Кремля, основной заработок которого сосредоточен в выкачке российских нефти и газа. Тем более что объем российского продовольственного импорта в Украине не превышает 1%. В этой связи, бойкот, скорее, нужен самим украинцам, которые таким образом проявляют патриотизм. «Наши парни гибнут на Востоке. Возможно, кто-то из них умер из-за того, что кто-то в тылу купил российский товар, отдал деньги стране-агрессору, и на эти деньги была куплена та самая пуля, принесшая смерть», - считает Хаджинов.

Кроме того, если говорить о самых обычных потребностях потребителя при покупке тех или иных товаров, Россия в этой нише не обладает никакими уникальными ноу-хау. Потому, практически все товары массового потребления, производимые по ту сторону нашей восточной границы, Украина может заменить либо собственным производством, либо импортом из Европы.

Это понимают и во властных кабинетах. Так, недавно премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что предприятиям необходимо искать новые рынки сбыта и готовиться к существенному ограничению товарооборота с РФ. И подчеркнул, что уже сейчас многие украинские компании успешно выходят на другие рынки сбыта, зарабатывают, не поставляя продукцию в Россию.

Юлия Вершицкая