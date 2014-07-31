Черкасский горсовет обязал все магазины дополнительно маркировать товары из РФ

Такое решение приняли депутаты Черкасского горсовета на сессии. Согласно решению, во всех без исключений магазинах и супермаркетах должны маркировать товары из России соответствующим флажком на ценнике.

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Такое предложение на рассмотрение депутатов внесла фракция ВО "Свобода" в Черкасском горсовете. За данное решение проголосовали все 40 депутатов, присутствовавшие на сессии.

Кроме того, согласно решению, российские товары рекомендовано размещать на отдельных полках.

По мнению депутатов, маркировка товаров из РФ в магазинах вынудит покупателей быть более патриотическими и не поддерживать собственными средствами производителей страны-агрессора.