Черкасский горсовет обязал все магазины дополнительно маркировать товары из РФ
Черкасский городской совет обязал все магазины города дополнительно маркировать все товары производства России.
Такое решение приняли депутаты Черкасского горсовета на сессии. Согласно решению, во всех без исключений магазинах и супермаркетах должны маркировать товары из России соответствующим флажком на ценнике.
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Такое предложение на рассмотрение депутатов внесла фракция ВО "Свобода" в Черкасском горсовете. За данное решение проголосовали все 40 депутатов, присутствовавшие на сессии.
Кроме того, согласно решению, российские товары рекомендовано размещать на отдельных полках.
По мнению депутатов, маркировка товаров из РФ в магазинах вынудит покупателей быть более патриотическими и не поддерживать собственными средствами производителей страны-агрессора.