Черкасский горсовет обязал все магазины дополнительно маркировать товары из РФ

20:08, 31 июля 2014
Общество
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Черкасский городской совет обязал все магазины города дополнительно маркировать все товары производства России.

Товары из Росии в черкасских магазинах разместят отдельно / фото vesti-ua.net

Такое решение приняли депутаты Черкасского горсовета на сессии.  Согласно решению, во всех без исключений магазинах и супермаркетах должны маркировать товары из России соответствующим флажком на ценнике.

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Такое предложение на рассмотрение депутатов внесла фракция ВО "Свобода" в Черкасском горсовете. За данное решение проголосовали все 40 депутатов, присутствовавшие на сессии.

Кроме того, согласно решению, российские товары рекомендовано размещать на отдельных полках.

По мнению депутатов, маркировка товаров из РФ в магазинах вынудит покупателей быть более патриотическими и не поддерживать собственными средствами производителей страны-агрессора.

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