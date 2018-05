Прагматический подход к потреблению никотина может спасти миллионы жизней – Financial Times

Остановить эту табачную эпидемию могут альтернативные и потенциально более безопасные системы подачи никотина – об этом пишет в Financial Times профессор Университета Оттавы (Канада) Дэвид Свенор.

Дэвид Свенор является соавтором многих законов по регулированию табака в Канаде и других развитых странах.

- Регулирование табачных изделий становится менее прямолинейным. Ранее высокими налогами и ограничениями пытались полностью избавить мир от табакокурения. Сейчас же инновационные продукты дают возможность курильщикам потреблять никотин с гораздо меньшим риском – уверен Д. Свенор.

По его словам, многие курильщики уже пытаются снизить риски для своего здоровья, пытаясь перейти на новые альтернативные варианты – в том числе вейпинг, бездымные табачные изделия, медицинский никотин и системы, которые подогревают, а не сжигают табак. Но внедрение этих потенциально более безопасных альтернатив блокируется с помощью чрезмерного регулирования. Причем запреты лоббируют и антитабачные активисты, и оптовые продавцы сигарет.

- К примеру, в США антитабачные группы вместе с компанией «Алтрия», которая продает более половины всех сигарет в США, совместно лоббируют более жесткие методы контроля над альтернативными табачными изделиями со сниженным риском – приводит пример Дэвид Свенор.

В то же время, как отмечает специалист, в других развитых странах, в частности в Великобритании, местные медицинские и антитабачные организации действуют более рационально и прагматично. В частности, такие британские организации как Royal College of Physicians, Action on Smoking and Health и Public Health England, представляющая британское правительство, поддержали меры по стимулированию перехода курильщиков на более безопасные альтернативные системы подачи никотина.

В свою очередь, один из старших советников стратегического департамента при премьер-министре Великобритании Клив Бейтс приводит пример чрезмерного регулирования на рынке альтернативных табачных изделий.

- Запрет на рекламу электронных сигарет действительно снижает их использование подростками или же скорее защищает мощный рынок обычных сигарет от внедрения потенциально более безопасной альтернативы курению? – задает риторический вопрос Клив Бейтс.

По словам эксперта, подобные непродуманные запреты несут больше вреда, чем пользы – блокируя развитие рынка и снижение рисков для общественного здоровья.

По словам эксперта Института законодательства при Верховной Раде, профессора Валерия Воротина, Украина должна наращивать меры по снижению вреда не только от табака, но и от употребления алкоголя и наркотиков.

- В обществе ощущается усталость от «запретительного» регулирования. Показательно нежелание депутатов даже обсуждать очередные ограничения на употребление табака и алкоголя, или введение уголовной ответственности за контрабанду этих товаров. Напротив, в обществе существует огромный запрос на «созидательное» регулирование. Новые законы должны поощрять замещение вредных продуктов, продуктами потенциально менее вредными для здоровья индивидуального потребителя и украинского общества в целом. – заявил Валерий Воротин.