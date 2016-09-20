Twitter перестал включать картинки и ссылки в лимит из 140 знаков

Об этом говорится в сообщении компании на собственной странице в Twitter.

В частности, Twitter позволил пользователям писать твиты длиной 140 знаков без учета таких прикрепленных медиавложений, как картинки, гифки, видео, опросы, а также цитаты других твитов.

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Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC — Twitter (@twitter) September 19, 2016

Ранее такие приложения к твиту считались как ссылка и занимали до 23 знаков.

Напомним, об этих планах Twitter стало известно в мае этого года. Изначальный лимит на 140 символов был установлен во время запуска сервиса в 2006 году. В этом году сообщалось, что Twitter может изменить ограничение до 10 тысяч знаков, но вскоре в компании отказались от этой идеи.