Twitter перестал включать картинки и ссылки в лимит из 140 знаков

Об этом говорится в сообщении компании на собственной странице в Twitter.

В частности, Twitter позволил пользователям писать твиты длиной 140 знаков без учета таких прикрепленных медиавложений, как картинки, гифки, видео, опросы, а также цитаты других твитов.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC