Twitter перестанет включать картинки и ссылки в лимите символов - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает Дождь.

По данным агентства, изменения произойдут в течение ближайших двух недель. Однако Twitter пока не готова анонсировать это изменение, отмечают собеседники издании. В компании не стали комментировать эту информацию.

Сейчас ссылки на внешние сайты занимают до 23 знаков, даже после автоматического сокращения соцсетью.

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Изначальный лимит на 140 символов был установлен во время запуска сервиса в 2006 году. В этом году сообщалось, что Twitter может изменить ограничение до 10 тысяч знаков, но вскоре в компании отказались от этой идеи.