Легкие способы приготовления самых лучших оладий.

Оладьи – толстые мягкие лепешки из пшеничной муки, жареные на сковороде. От блинов оладьи отличаются размером и толщиной: оладьи меньше в диаметре, но толще.

Также часто пекут оладьи или жарят с использованием различных натертых овощей.

Оладьи: классический рецепт

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Кефир – 250 мл

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Читайте такжеПышные и сочные пирожки в духовке: как приготовить с мясом, капустой и абрикосамиЯйцо взбиваем в глубокой посуде с сахаром и солью в легкую пену. В яичную смесь вливаем немного подогретый кефир. Еще раз все все перемешиваем

Далее просеиваем муку с содой. Замешиваем тесто венчиком.

Разогреваем масло на сковороде. Вливаем в нее оладья столовой ложкой.

Запекаем оладья с обеих сторон до золотистого цвета.

Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки – 600 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль – 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Читайте такжеКак приготовить вкусный и нежный торт "Медовик" дома: простые рецептыПодготавливаем все необходимые ингредиенты. Кабачки тщательно моем и отрезаем плодоножки. Очищаем зубчик чеснока.

Трем кабачки на крупной терке. Перекладываем тертые кабачки в миску, солим, перемешиваем и оставляем их отдавать сок на 10 минут. Соль поможет кабачкам быстрее выделить жидкость. Когда это произойдет, кабачки нужно будет выжать.

Тем временем сделаем тесто. Смешиваем яйца с мукой, добавляем тертый на мелкой терке чеснок и перемешиваем до однородности.

Добавляем к кабачкам сделанное ранее тесто и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Выпекаем до золотистого цвета с двух сторон.

Оладьи из тыквы

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Кефир – 0.5 ст.

Мука – 1 ст.

Соль – щепотка

Тыква – 400 г

Способ приготовления:

Очищаем тыкву от семечек, кожуры. Нарезаем ножом на кубики небольших размеров. Печем или тушим, чтобы она стала мягкой.

Соединяем тыкву с яйцами, кефиром, мукой, разрыхлителем, солим. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились, не оставалось комков муки.

Наливаем на сковороду немного растительного масла, ждем, когда она нагреется. Берем столовую ложку, выкладываем небольшими порциями на сковородку. Жарим оладьи из тыквы до образования румяной корочки.

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Автор: УНИАН