Дачу Януковича в селе Урзуф на Донетчине разграбили (фото)
13:40, 07 июня 2014Политика
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Дачу беглого экс-президента Виктора Януковича в селе Урзуф в Донецкой области разграбили неизвестные, сообщают местные СМИ.
Фото: Новости Донбасса
Об этом сообщают Новости Донбасса.
По информации СМИ, 29 мая народный депутат Олег Ляшко побывал на даче Януковича в селе Урзуф о чем написал на своей страницы в фейсбуке. Ляшко констатировал, что там нет такой роскоши как в Межигорье.Читайте такжеНа Донбассе экспроприировали три джипа семьи Януковича - депутат
Фото: Новости Донбасса
Также Ляшко сообщил, что будет инициировать в Верховной Раде передачу дачи Януковича и соседнего имения экс-начальника акцизного управления Миндоходов детской больнице Охматдет для реабилитации тяжелобольных детей.
Фото: Новости Донбасса
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