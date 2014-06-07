Дачу Януковича в селе Урзуф на Донетчине разграбили (фото)

Об этом сообщают Новости Донбасса.

По информации СМИ, 29 мая народный депутат Олег Ляшко побывал на даче Януковича в селе Урзуф о чем написал на своей страницы в фейсбуке. Ляшко констатировал, что там нет такой роскоши как в Межигорье.Читайте такжеНа Донбассе экспроприировали три джипа семьи Януковича - депутат

Также Ляшко сообщил, что будет инициировать в Верховной Раде передачу дачи Януковича и соседнего имения экс-начальника акцизного управления Миндоходов детской больнице Охматдет для реабилитации тяжелобольных детей.