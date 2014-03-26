Аваков сравнил «Правый сектор» с бандами из Сомали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед расширенной встречей членов правительства с делегацией Европейской комиссии.

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"Аналогичные ситуации (как в Ривненской области) происходят еще в двух областях страны. В Закарпатье, где группа людей, называющаяся «Правым сектором», забаррикадировалась в частном домовладении... и мы имеем противостояние, которое идет второй день. Когда с одной стороны стоят правоохранительные органы с санкциями суда и так дальше, с другой стороны стоят люди с автоматическим оружием, в том числе с гранатометами, и эту ситуацию надо разрешать", - сказал министр.

По словам Авакова, вторая такая ситуация в Запорожской области, "когда на отвалах железорудного, если не ошибаюсь, комбината, появились люди, сказали, что якобы из «Правого сектора» и будут здесь руководить".

"И опять столкновения, опять с одной стороны стоят правоохранители, а с другой стороны стоят непонятные люди с автоматами. Этим ситуациям должен быть положен конец. Если политическое регулирование не подходит, то государство должно принимать меры. В противном случае мы превращаемся в Сомали, когда у нас на улицах правят банды и решают, что и как происходит. Моя функция этого не допустить", - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта в Ривненской области был застрелен активист «Правого сектора» Александра Музычко (известен как «Сашко Билый»).

Первый замминистра МВД Украины Владимир Евдокимов сообщил, что Музычко погиб во время спецоперации по его задержанию. Активист якобы несколько раз выстрелил в сотрудников милиции, ранив одного из них. Евдокимов также утверждал, что Музычко ранее объявили в розыск в рамках дела о злостном хулиганстве и противодействии сотрудникам правоохранительных органов.

Музычко оказался под следствием после того, как под видеозапись избил прокурора.