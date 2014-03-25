Аваков назвал "Правый сектор" бандитами и готов принять вызов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Кабинета министров.

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"Если какие-то бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов принять любой вызов, потому что такая моя должность. И в дальнейшем моя позиция будет достаточно жесткой к бандитам, к тем, кто с оружием в руках нарушает порядок", - сказал Аваков, комментируя заявление «Правого сектора» относительно убийства Александра Музычко.

На уточняющий вопрос, называет ли он бандитами представителей «Правого сектора», министр ответил: "Я называю бандитами любого, кто называется и вырядился в любую одежду, будь-то это «Правый сектор» или Самооборона Майдана. Настоящие патриоты с оружием в руках охраняют границу государства и стоят там на блокпостах, а те, кто лазит по предприятиям... или в частных домовладениях, - это бандиты. Тем более, когда мы имеем ситуацию, что у них в руках незарегистрированные автоматы".

Как сообщал УНИАН, ривненские активисты «Правого сектора» заявляют, что Музычко (псевдо - Сашко Белый) «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвиняют в этом министра внутренних дел Авакова.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОП «Сокол».