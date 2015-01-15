Гелетей в 2008 году незаконно наградил пистолетом сына Януковича

Об этом пишет издание «Crimе.in.ua», ссылаясь на документы проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Украины.

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Как отмечают журналисты, несмотря на публичное противостояние с командой Януковича, переходящее местами в рукоприкладство, после смены власти Гелетея не тронули. Все время правления «семьи» бывший главный охранник страны мирно проработал вице-президентом коммерческого банка. Секрет спокойной старости – «семейные» отношения с бывшим гарантом. Гелетей купил прощение Виктора Януковича типичным чиновничьим способом – подношением.

29 декабря 2008 года Начальник УГОУ В. Гелетей подписал приказ №466 о награждении сына лидера Партии регионов В. В. Януковича наградным оружием. Юный отпрыск главного «оппозиционера» страны получил за счет налогоплательщиков пистолет GLOCK17 серии MAX номер 076. При этом, отмечает издание, сын Януковича был награжден пистолетом вопреки прямой норме закона, которой было запрещено награждать оружием гражданских лиц.

Напомним, что первое назначение Валерия Гелетея главой УГО было произведено в один из самых напряженных моментов политического кризиса 2007 года, когда конфликт между политиками чуть не привел к противостоянию силовых структур, подчинявшихся, с одной стороны, президенту Ющенко, а с другой — премьер-министру Украины Януковичу.