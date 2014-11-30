Новый украинский броневик KOZAK успешно прошел испытание на полигоне

Вооруженные силы, Нацгвардия и Пограничная служба на полигоне в Новых Петровцах проводили испытание последней версии прототипа перед серийным выпуском.

Об этом на своей странице в Facebook написал Арсен Аваков.

"Полностью украинская инженерия, в партнерстве с итальянским IVECO. Пока две версии линейки бронемашин. В работе больше. Машины прошли тест драйв. В завершении испытаний были расстреляны с 50-ти метров автоматом 5.45, 7.62, пулеметом, свд.. Защита держит – и броня и стекла!" - пишет Аваков.

Он также пишет, что генералы и бойцы составили перечень замечаний и дополнений к последнему прототипу.

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"В среду будем говорить о заказе первой тестовой серийной партии для серийного производства и испытаний в войсках в боевых условиях – и примем решение о большом заказе в четырех вариантах модификаций и типоразмеров с различным набором вооружения и компоновки защиты", - говорит Аваков.

Сообщение заканчивается призывом предлагать свои названия для новой машины.