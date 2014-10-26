В Украине проходят выборы в Верховную Раду (онлайн)

20:09

Данные по явке избирателей по областям. По состоянию на 16.00 на внеочередных выборах проголосовали 40,77% избирателей - данные ЦИК из всех округов

В Винницкой области по состоянию на 16:00 проголосовало 42,5% избирателей - ОГА

На Волыни по состоянию на 16.00 проголосовали почти 50% избирателей

В Донецкой области по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 26,65% - КИУ

В Днепропетровской области по состоянию на 16.00 проголосовали до 35% избирателей - КИУ

В Житомирской области явка избирателей на 18:00 составила 51% - ОГА

По Закарпатской области по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 33% - ЦИК

В Запорожской области на 16.30 проголосовали 43% избирателей - КИУ

В Ивано-Франковской области по состоянию на 16:30 проголосовало 44,1% избирателей

На Кировоградщине состоянию на 16.00 проголосовало почти 45% избирателей - ОПОРА

Во Львове по состоянию на 16.00 проголосовало более 50% избирателей - горсовет

Явка избирателей на Луганщине по состоянию на 18.00 составляет 29%

В Николаевской области явка избирателей на 16.00 составила 35,72%

В Полтавской области явка избирателей на 16.00 составила 43,09%

В Сумской области явка избирателей на 16.00 составила более 45% - ОГА

В Харьковской области по состоянию на 16.00 проголосовало 35,6% избирателей - ЦИК

В Херсонской области явка избирателей на 16:00 составила 32,7% - ОГА

В Хмельницкой области на 16:00 проголосовало 47,25% избирателей - КИУ

В Черкасской области явка избирателей на 16:00 составила более 45% - ЦИК

В Черновицкой области по состоянию на 16:00 проголосовало около 37% избирателей, - КИУ

В Черниговской области явка избирателей на 16.00 составила 44,84% - ЦИК

В Москве на досрочных выборах в Верховную Раду проголосовали 536 граждан Украины

19:58

Министерство внутренних дел в течение дня в рамках обеспечения голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду зафиксировало около 330 нарушений законодательства, по двум случаям открыты уголовные производства.

19:31

В Кременчуге Полтавской области на избирательных участках, где исчезло электричество, временно прекращен процесс голосования.

19:20

В 20:01 будут опубликованы результаты международного экзит-пола, организованного правительством Канады, Социологической группой «Рейтинг» (Rating Group Ukraine), компанией по исследованию общественного мнения «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Вильнюс) при поддержке Международного Республиканского Института (The International Republican Institute - IRI).

19:10

В Славянске зафиксировали махинации с бюллетенями. На некоторых участках переселенцам выдают два бюллетеня вместо одного.

18:40

Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что служба справилась с DDoS-атаками на сайт ЦИК. В КИУ же сообщили о взломе их сайта.

САЙТ КВУ ЗЛАМАЛИ!!! ВСІ НОВИНИ З СОЦ. МЕРЕЖ КВУ! — КВУ (@cvu_ngo) October 26, 2014

17:18

Явка избирателей на выборах в Раду превысила 40%.

16:23

Боевики обстреляли жителей Донецка, которые искали избирательную комиссию.

15:06

В Одессе на избирательных участках обнаружили сотни лишних бюллетеней, которые могли использоваться для фальсификаций.

14:43

Под Киевом члены комиссии подклеивают порванные избирателями бюллетени.

14:08

Явка украинцев на выборах превысила 20%.

Бывший мэр Славянска проголосовала в СИЗО pic.twitter.com/VVQ0XgXNLZ — Новости Донбасса (@novostidnua) October 26, 2014

13:12

В Николаеве «минировали» 10 избирательных участков. Все сообщения оказались ложными.

Явка на 12.00 по данным 96 округов из 198 – 19,52% - ЦИК — Новости Донбасса (@novostidnua) October 26, 2014

Уточненнные данные ЦИК: явка на 12 часов около 20 процентов, наибольшая активность - в центральных областях #Украина#выборы — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 26, 2014

#Выборы в ВР хорошо организованы и проходят мирно, - ОБСЕ — Новости Украины (@Dbnmjr) October 26, 2014

12:47

В Донецкой области, по информации наблюдателей совместной мониторинговой кампании облорганизации Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА, могут проголосовать 42% избирателей.

12:16

В Москве на досрочных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12.30 мск проголосовали почти 200 граждан Украины, ситуация на избирательном участке в Посольстве Украины в РФ спокойная.

11:58

В городе Новоселица Черновицкой области на избирательном участке № 730238, который находится в спортивном зале местного лицея, умер наблюдатель.

11:30

В Харькове задержали мужчину, который сегодня ночью сделал ложное сообщение о минировании трех избирательных участков в помещении школы.

А вот так на #вибори2014 голосуют в Центральном военном госпитале в Киеве. Фото: Макс Требухов. pic.twitter.com/NfsZCMxy1z — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) October 26, 2014

Росія не надіслала до України жодного спостерігача за виборами http://t.co/FtE34fAyCN — 5 канал (@5channel) October 26, 2014

11:27

В Луганской области открылись 420 избирательных участков. Ряд комиссий не работают из-за ночных обстрелов террористов.

Как сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации, из 11-ти одномандатных округов в области выборы проводятся в 5-ти. Остальные территории, где расположены участки, находятся под оккупацией незаконных вооруженных формирований террористической организации «Луганская народная республика».

Президент посетил избирательный участок в Краматорске http://t.co/hVxuzuEaZR — Forbes-Україна (@forbes_ua) October 26, 2014

Ми зробимо майбутнє наших дітей мирним. pic.twitter.com/xUHOWouymz — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська pic.twitter.com/mSAPrkSi2x — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

11:20

В Донецкой области открылись 1 тыс. 47 избирательных участков, что составляет 96% от запланированного количества (1 тыс. 97).

Остальные 4% не открылись по разным причинам, в том числе из-за того, что не смогли собраться участковые избирательные комиссии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Марьинском и Волновахском районах - там открылись около 60% участков.

11:18

Милиция не видит нарушений на выборах в Киевской области.

11:08

Центральная избирательная комиссия не имеет оснований говорить о срыве выборов во всех округах, где сегодня проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов.

10:57

Члены одной из участковых избирательных комиссии в Артемовске Донецкой области испортили все избирательные бюллетени для голосования в одномандатном округе.

10:49

Президент Украины Петр Порошенко находится на Донбассе, чтобы лично проконтролировать свободное волеизъявление граждан.

Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD — APU (@APUkraine) October 26, 2014

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга президента Марина Порошенко после голосования на парламентских выборах в столичном Доме офицеров.

10:39

На избирательном участке №650462 в городе Скадовск Херсонскойобласти (округ №186) сейф с бюллетенями для голосования на выборах народных депутатов пришлось открывать топором, поскольку председатель участковой комиссии потеряла ключи.

#округ132 - була виявлена група "зкупщиків" з великою сумою грошей pic.twitter.com/WZhAKn6Sfj — Віктор Левченко (@LevchenkoVic) October 26, 2014

10:34

В Донецкой области за сутки до выборов Центральная избирательная комиссия сменила 17 членов окружных избирательных комиссий.

По данным КИУ, согласно постановлению от 25 октября, в окружкоме № 48 за сутки до начала голосования поменялись два члена комиссии, в ОИК № 49 - 3, № 50 - 1, № 52 - секретарь и 4 члена комиссии, № 57 - 1, № 58 - 2, № 59 - секретарь и 1 член комиссии, № 60 – 1 член комиссии.

10:32

В Нововодолажском районе Харьковской области аноним сделал неправдивое сообщение о заминировании избирательного участка, который находится на территории центральной районной больницы.

10:28

В Черниговской, Львовской, Хмельницкой, Сумской, Житомирской области голосование на внеочередных парламентских выборах началось вовремя.

09:42

В избирательном округе №47 с центром в Славянске Донецкой области по состоянию на 8:40 открылись 85% избирательных участков.

Об этом сообщила председатель окружной избирательной комиссии Ирина Чемсак. По ее словам, речь идет о те участки, с которых поступило подтверждение об открытии.

09:19

В России открылись шесть избирательных участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

08:13

Законом о выборах народных депутатов предусмотрен 5% проходной барьер. Народных депутатов будут избирать по смешанной системе. 225 народных депутатов избираются в общегосударственном многомандатном избирательном округе по спискам от политических партий, еще 225 должны избираться по мажоритарной системе в одномандатных округах. Однако по состоянию на 25 октября, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, не были переданы избирательные бюллетени в 9 из 21 окружной избирательной комиссии в Донецкой области и 6 из 11 ОИК – в Луганской области.

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Бюллетени не были переданы в такие округа: №№ 41, 42, 43, 44 (все - Донецк), № 51 (Горловка), № 54 (Шахтерск), №№ 55 и 56 (оба - Макеевка), № 61 (пгт Старобешево) на территории Донецкой области; №№ 104 и 105 (оба - Луганск), № 108 (Красный Луч), № 109 (Краснодон), № 110 (Алчевск), № 111 (Свердловск) на территории Луганской области.

Участие в выборах принимают 29 партий, а также около 3,5 тыс. мажоритарщиков.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко 25 августа заявил, что досрочно прекратил полномочия Верховной Рады седьмого созыва, а выборы нового парламента назначил на 26 октября.

«Это решение я принял в строгом соответствии со статьей 90 Конституции Украины. С учетом ожиданий подавляющего большинства граждан Украины и во исполнение собственного слова, которое давал, баллотируясь на должность президента. Напомню, коалиция распалась 24 июля. Новая в течение месяца, который на это отведен Основным Законом, не создана. В таком случае Конституция дает президенту право распускать Верховную Раду. Этим правом я и воспользовался. Потому что это единственно правильное и ответственное решение», - объяснил Порошенко.

27 августа президент подписал указ, которым назначил внеочередные парламентские выборы на 26 октября.