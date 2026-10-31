Президент Польши заявил о захвате трибунала и созвал срочные консультации

Навроцкий потребовал вывести из здания трибунала силовиков, которых туда отправило правительство.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события вокруг Конституционного трибунала силовым захватом этого органа.

Навроцкий потребовал вывести из здания трибунала силовиков, которых туда отправило правительство, и созвал срочные консультации с парламентскими партиями, сообщило издание Onet.

"Этой ночью произошло нарушение общественного порядка Польши и силовой захват конституционного органа государства", - заявил Навроцкий.

Видео дня

Издание отметило, что глава трибунала Богдан Свенчковский, которого не пустили внутрь, назвал происшествия "государственным переворотом".

Министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что президент и его люди покинули здание и теперь его занимают судьи. По его словам, ситуация стабилизируется. Поведение Навроцкого Журек назвал скандальным и пригрозил, что прокуратура на это отреагирует.

В чем проблема

Суть конфликта состоит в том, что в Польше есть два лагеря судей Конституционного трибунала. Они считают друг друга нелегитимными.

Большинство нынешних судей назначили, когда у власти была партия "Право и справедливость" (ПиС). Правительство Дональда Туска считает, что ПиС превратила трибунал в политически зависимый орган, а часть судей назначила с нарушениями. Поэтому правительство не признает решения трибунала и меняет его состав.

В свою очередь, Сейм уже избрал новых судей, но президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести избранных, а глава трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к работе. Именно судьи нового состава вечером 30 октября и отстранили Свенчковского и его заместителя, после чего здание суда заблокировала полиция. Президент и оппозиция называют это госпереворотом, правительство - восстановлением законности.

Ночью Навроцкий прорвался к зданию суда, возле которого продолжались столкновения протестующих с полицией.

Вас также могут заинтересовать новости: