Президент Польши заявил о захвате трибунала и созвал срочные консультации

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события вокруг Конституционного трибунала силовым захватом этого органа.
Навроцкий потребовал вывести из здания трибунала силовиков, которых туда отправило правительство, и созвал срочные консультации с парламентскими партиями, сообщило издание Onet.
"Этой ночью произошло нарушение общественного порядка Польши и силовой захват конституционного органа государства", - заявил Навроцкий.
Издание отметило, что глава трибунала Богдан Свенчковский, которого не пустили внутрь, назвал происшествия "государственным переворотом".
Министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что президент и его люди покинули здание и теперь его занимают судьи. По его словам, ситуация стабилизируется. Поведение Навроцкого Журек назвал скандальным и пригрозил, что прокуратура на это отреагирует.
В чем проблема
Суть конфликта состоит в том, что в Польше есть два лагеря судей Конституционного трибунала. Они считают друг друга нелегитимными.
Большинство нынешних судей назначили, когда у власти была партия "Право и справедливость" (ПиС). Правительство Дональда Туска считает, что ПиС превратила трибунал в политически зависимый орган, а часть судей назначила с нарушениями. Поэтому правительство не признает решения трибунала и меняет его состав.
В свою очередь, Сейм уже избрал новых судей, но президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести избранных, а глава трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к работе. Именно судьи нового состава вечером 30 октября и отстранили Свенчковского и его заместителя, после чего здание суда заблокировала полиция. Президент и оппозиция называют это госпереворотом, правительство - восстановлением законности.
Ночью Навроцкий прорвался к зданию суда, возле которого продолжались столкновения протестующих с полицией.