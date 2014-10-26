В Донецке часы не переводили, ситуация относительно спокойная - горсовет

Как говорится в сообщении на сайте Донецкого городского совета, сбоев в работе коммунальных служб и общественного транспорта нет. Перевод часов в Донецке с летнего на зимнее время не осуществлялся. Сайт Донецкого горсовета, как и город также не перешел на зимнее время и свои сообщения фиксирует с часовой разницей по времени с Киевом.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября террористы «Донецкой народной республики» выдали «постановление» «О переходе на донецкое время». «На территории «Донецкой народной республики» исчисление времени осуществлять в соответствии с четвертым часовым поясом международной системы часовых поясов (донецкое время) UТС+4 и оно является единственным для применения на всей территории страны», - сказано в «постановлении» террористов. Этот переход даст возможность исчислять боевикам время одновременно с Москвой. Террористы требуют обеспечить введение «донецкого времени» на оккупированных территориях.