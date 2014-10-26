Сайт Комитета избирателей Украины взломан
18:41, 26 октября 2014Политика
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Сайт комитета избирателей подвергся атаке и больше недоступен.
Сайт КИУ не работает / cvu.org.ua
Об этом сообщается в аккаунте организации в Твиттере.
"Сайт КИУ сломали!!! Все новости из соцсетей КИУ!", - сказано в сообщении.
Читайте такжеСБУ создала сайт для загрузки доказательств нарушений на выборахПо состоянию на 18:30 сайт недоступен.
САЙТ КИУ СЛОМАЛИ!!! ВСЕ НОВОСТИ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ КИУ!
- КИУ (@cvu_ngo) October 26, 2014
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