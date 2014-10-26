Сайт Комитета избирателей Украины взломан

Об этом сообщается в аккаунте организации в Твиттере.

"Сайт КИУ сломали!!! Все новости из соцсетей КИУ!", - сказано в сообщении.

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