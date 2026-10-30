В МИДе раскрыли роль Европы в переговорном процессе в Абу-Даби

По словам Тихого, европейский компонент в контексте переговоров обязательно будет.

Украина будет координировать позиции с европейскими союзниками до и после встречи представителей Украины, США и России. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет Новини.LIVE.

Он пояснил, что без европейцев невозможно решить вопросы гарантий безопасности и обеспечения перемирия.

"Не в самой трехсторонней группе, но где-то в контексте встречи в Абу-Даби тоже обязательно будет европейский компонент, и обязательно будут брифинги со стороны Украины до и после встречи, координация с европейскими союзниками. Почему это важно? Потому что целый ряд вопросов невозможно решить без европейцев. Если, например, мы говорим о гарантиях безопасности, о том, как гарантировать даже прекращение огня или перемирие, как обеспечить долгосрочную безопасность, все это так или иначе сводится к вопросам, связанным с европейскими государствами. Ведь если речь идет о гарантиях безопасности, они будут частью этих гарантий безопасности. Будь то коалиция желающих, НАТО или любые другие форматы, все это касается европейцев", - пояснил Тихий.

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Кроме того, как продолжил представитель МИД, восстановление Украины также невозможно без участия европейских партнеров. Тихий подчеркнул:

"Для нас главное, чтобы был соответствующий мандат, то есть чтобы каким бы ни было представительство, оно охватывало всю Европу, все европейское сообщество, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. А кто это конкретно будет - это их дело, они должны решить. Мы не хотим, чтобы вопрос Украины или вопрос поддержки Украины, мирных усилий, был разъединяющим. Это должен быть вопрос, который объединяет".

Он добавил, что Украина настаивает на как можно более широком представлении европейских интересов, чтобы вопрос мирных усилий объединял союзников.

Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к проведению технической встречи переговорных команд Украины, США и России продолжается. Украина рассчитывает, что встреча состоится в период с 6 по 10 ноября.

Отдельно президент отметил, что Украина рассчитывает на переговорный процесс. Он допускает теоретическую возможность изменения места проведения трехсторонней встречи на техническом уровне в Абу-Даби, поскольку на Ближнем Востоке есть "чувствительные вопросы". Однако, по словам Зеленского, нельзя менять даты проведения встречи. По его ожиданиям, встреча должна состояться в период с 6 по 10 ноября.

Он отметил, что Украина ожидает ответа от американской стороны, которая будет готова сообщить детали проведения встречи после промежуточных выборов в Конгресс США.

Как отметил президент Украины, в контексте подготовки трехстороннего формата "Украина-США-Россия" с премьер-министром Нидерландов было обсуждено, что можно сделать совместно с европейскими партнерами, чтобы "позиция всех нас в Европе действительно была учтена".

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