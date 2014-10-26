Боевики обстреляли жителей Донецка, которые искали избирательную комиссию

Об этом со ссылкой на слова самих избирателей информируют наблюдатели совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и гражданской сети «Опора».

«Мы с друзьями сегодня решили проголосовать на выборах и пошли на участок, где обычно голосуем. Он расположен в школе №114 в Петровском районе Донецка», - рассказал неназванный наблюдателями дончанин.

«Когда мы пришли туда, на входе стоял мужчина, у которого мы спросили, можно здесь проголосовать. Он сказал «сейчас все решим» и зашел в помещение школы. После этого из здания по нам выпустили автоматную очередь, мы едва спаслись, потому что вовремя добежали до машины», - сказал мужчина.

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Дончанин, которые передал эту информацию наблюдателям, сказал, что не знал о том, что в городе не открылся ни один избирательный участок.

26 октября ни один избирательный участок не открылся в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Енакиево, Шахтерске и нескольких других городах Донбасса. Голосование не началось в девяти одномандатных округах Донецкой области и в шести - на Луганщине.