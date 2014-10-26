Боевики обстреляли жителей Донецка, которые искали избирательную комиссию
Четверо избирателей из Донецка попали под обстрел боевиков группировки «ДНР».
Об этом со ссылкой на слова самих избирателей информируют наблюдатели совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и гражданской сети «Опора».
«Мы с друзьями сегодня решили проголосовать на выборах и пошли на участок, где обычно голосуем. Он расположен в школе №114 в Петровском районе Донецка», - рассказал неназванный наблюдателями дончанин.
«Когда мы пришли туда, на входе стоял мужчина, у которого мы спросили, можно здесь проголосовать. Он сказал «сейчас все решим» и зашел в помещение школы. После этого из здания по нам выпустили автоматную очередь, мы едва спаслись, потому что вовремя добежали до машины», - сказал мужчина.
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Дончанин, которые передал эту информацию наблюдателям, сказал, что не знал о том, что в городе не открылся ни один избирательный участок.
26 октября ни один избирательный участок не открылся в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Енакиево, Шахтерске и нескольких других городах Донбасса. Голосование не началось в девяти одномандатных округах Донецкой области и в шести - на Луганщине.