В СБУ заявили о кибератаках на сайт ЦИК, сбоев в работе ресурсов пока не было
Служба безопасности Украины смогла обеспечить бесперебойную работу информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии, включая региональные ресурсы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
«СБУ была привлечена к работе сервера ЦИК. Мы обеспечили бесперебойную работу информсистем ЦИК. Мы отслеживаем ситуацию, чтобы не было сбоев в региональных подразделениях. Сбоев мы не зафиксировали, с DDOS-атаками мы справились», - сказал Лубкивский.
Он отметил, что кибератаки организовывались как из соседних стран, так и в Украине.
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«Но это была штатная ситуация», - отметил Лубкивский.
Он также опроверг информацию о взломе системы «Выборы» на ряде округов, в том числе в Киеве.
«Это фейковая информация, она не подтвердилась», - резюмировал Лубкивский.