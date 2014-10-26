На Донетчине за сутки до выборов ЦИК заменил 17 членов окружкомов
В Донецкой области за сутки до выборов Центральная избирательная комиссия сменила 17 членов окружных избирательных комиссий.
Об этом УНИАН сообщили в донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.
По данным КИУ, согласно постановлению от 25 октября, в окружкоме № 48 за сутки до начала голосования поменялись два члена комиссии, в ОИК № 49 - 3, № 50 - 1, № 52 - секретарь и 4 члена комиссии, № 57 - 1, № 58 - 2, № 59 - секретарь и 1 член комиссии, № 60 – 1 член комиссии.
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В то же время, в округе № 52 массово происходила смена в составе участковых комиссий, отметити в КИУ.
В соответствии с предыдущим постановлением ЦИК от 24 октября, также произошла замена ряда членов ОИК в Донецкой области - в окружкоме № 48 - три члена комиссии и заместитель председателя комиссии, № 49 - 5 членов комиссии.