На Донетчине за сутки до выборов ЦИК заменил 17 членов окружкомов

Об этом УНИАН сообщили в донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, согласно постановлению от 25 октября, в окружкоме № 48 за сутки до начала голосования поменялись два члена комиссии, в ОИК № 49 - 3, № 50 - 1, № 52 - секретарь и 4 члена комиссии, № 57 - 1, № 58 - 2, № 59 - секретарь и 1 член комиссии, № 60 – 1 член комиссии.

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В то же время, в округе № 52 массово происходила смена в составе участковых комиссий, отметити в КИУ.

В соответствии с предыдущим постановлением ЦИК от 24 октября, также произошла замена ряда членов ОИК в Донецкой области - в окружкоме № 48 - три члена комиссии и заместитель председателя комиссии, № 49 - 5 членов комиссии.