Во всех районах Киева возобновили водоснабжение и работу канализации

Чрезвычайная ситуация возникла после трёх попаданий в один из объектов критической инфраструктуры в столице.

В Киеве восстановлена нормальная работа систем водоснабжения и канализации во всех районах.

Об этом сообщил мэрстолицыВиталий Кличко. Он отметил, что энергетики и работники коммунальных служб работали всю ночь, чтобы устранить аварийную ситуацию, возникшую после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вчера вечером.

"В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме", – отметил мэр.

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Удары по Киеву

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Россия нанесла удар по критической инфраструктуре в Киеве. После этого в городе начались перебои с электричеством. Из-за отключения электроэнергии в результате вражеского удара по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения.

Также сообщалось, что 2 ноября Киев начнет отопление жилых домов.

"С понедельника, 2 ноября, начнем подавать тепло и в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей составляет около 3 000 км), потребуется до недели", – отметил Кличко.

Отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался 16 октября. К отоплению уже подключены почти 50 процентов социальных учреждений. В частности, 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

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