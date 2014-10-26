На Херсонщине сейф с бюллетенями открывали топором

На избирательном участке №650462 в городе Скадовск Херсонскойобласти (округ №186) сейф с бюллетенями для голосования на выборах народных депутатов пришлось открывать топором, поскольку председатель участковой комиссии потеряла ключи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Белый, сейф был открыт в ходе заседания участковой избирательной комиссии, в присутствии всех членов УИК. Читайте такжеНа Донетчине за сутки до выборов ЦИК заменил 17 членов окружкомов Поэтому риска признания выборов на данном участке недействительными из-за поврежденного сейфа нет.

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