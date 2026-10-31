Зеленский указал на важный нюанс, касающийся разрешения США на поставку Patriot Украине

Поэтому президент Украины обратился к американским партнерам с просьбой найти решение.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сильным решение Государственного департамента США разрешить Украине приобрести перехватчики для "Пэтриотов" против российской баллистики. В то же время он отреагировал на сроки их поставки в сообщении, опубликованном в Telegram.

Зеленский отметил, что, как указано в заявлении, поставки могут начаться не так быстро, как ожидает Украина:

"Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это мог бы быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет".

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Поэтому президент Украины обратился к американским партнерам с просьбой найти решение, поскольку Украина нуждается в них именно сейчас.

"Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная необходимость в применении PAC-3", – подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что Россия уже начала атаки на энергетику страны, из-за чего существует риск, что в преддверии зимы украинцы останутся без света, тепла, воды и не смогут даже передвигаться из-за атак на мосты.

"Сейчас каждый день россияне наносят удары по нашей энергетике. Только за последние две недели октября было уже более 30 российских ударов по очень важным участкам нашей энергосети. Именно сейчас, еще накануне зимы, Путин начал осуществлять свою ударную операцию против жизнеобеспечения наших городов и общин. Цели – электричество, отопление, водоснабжение, мосты и в целом жизнь в городах", – подчеркнул президент.

Он рассказал, что Украина уже просила США предоставить ей зимний пакет поддержки из расчёта 100 перехватчиков для "Патриотов" в месяц:

"Пятисот ракет хватило бы, чтобы закрыть наше небо в ближайшие месяцы – именно тогда, когда так важно, чтобы Украина занимала сильную позицию на переговорах и чтобы России не удалось разрушить жизнь в украинских городах и населенных пунктах".

Зеленский утверждает, что США, европейские партнеры и другие союзники в мире имеют на складах достаточные запасы перехватчиков PAC-3 и могут предоставить их Украине уже сейчас.

"Предоставление их Украине именно сейчас, зимой 2026–2027 годов, а затем восстановление арсеналов партнеров уже в последующие годы благодаря этому законтрактованному и оплаченному Украиной и партнерами производству – это был бы правильный путь, и это вполне реально", – отметил президент Украины.

При этом Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа, Госдепартамент США и в целом Администрацию США за разрешение.

"Но мы просим принять решения, которые могут гарантировать защиту жизни не послезавтра или ещё когда-нибудь позже, а именно тогда, когда существует угроза, – когда Россия убивает и разрушает. Спасибо всем, кто с Украиной!", – подытожил президент.

Ракеты для Patriot для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что шесть конгрессменов США подали законопроект, который должен устранить бюрократические препятствия для поставок американского оружия в Украину через третьи страны. В настоящее время страны, приобретшие оружие в США, не могут передавать его третьим странам без разрешения Вашингтона. Авторы законопроекта хотят отменить это требование для определенных видов вооружения.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина будет получать в среднем 12 ракет в месяц в 2026 году. Он добавил, что речь идет и о значительном дефиците систем NASAMS, которые также входят в пакет, который Украина ожидает от США. Президент Украины добавил, что их оплатили европейцы, поскольку всё это в рамках программы PURL. Зеленский рассказал, что ежедневно ведёт переговоры, но некоторые страны не хотят продавать ракеты, потому что общество боится, что у них ничего не останется.

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