Под Киевом члены комиссии подклеивают порванные избирателями бюллетени – ОПОРА

Как сообщает Гражданская сеть ОПОРА, избиратель, которого поймали на этом нарушении, документ для волеизъявления порвал.

В свою очередь члены комиссии на незаконные действия избирателя отреагировали процедурным нарушением - склеили бюллетень и вбросили в урну для голосования. Аргументировали свои действия они тем, что хотят, чтобы во время подсчета голосов совпадало количество выданных бюллетеней с теми, которые находятся в урне.

ОПОРА информирует, что после того, как документ порвали, он становится предметом, который не является избирательным бюллетенем. Что касается дальнейших действий комиссии, то, исходя из сложившейся ситуации, после окончания голосования она должна руководствоваться частью 7 статьи 90 Закона «О выборах народных депутатов».

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«Все выявленные в избирательных урнах предметы, которые не являются избирательными бюллетенями установленной формы, складываются отдельно и не подсчитываются. К предметам относятся и контрольные письма. В случае возникновения сомнений, является ли предмет избирательным бюллетенем, участковая избирательная комиссия решает этот вопрос путем голосования. При этом каждый член избирательной комиссии имеет право лично осмотреть предмет. На время его осмотра подсчет избирательных бюллетеней прекращается. Предметы, которые не являются избирательными бюллетенями, запаковываются в один пакет в порядке, указанном в части шестой статьи 87 этого закона. На пакете делается надпись «Предметы», - разъяснили в ОПОРЕ.