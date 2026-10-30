Снимал стратегические объекты в Польше: россиянина задержали по подозрению в шпионаже

Мужчина систематически фотографировал объекты стратегической инфраструктуры.

В Польше задержали 55-летнего гражданина России, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведывательной службы. Об этом сообщила полиция Нижней Силезии, пишет Politico.

Мужчину обнаружили в городе Свидница на юго-западе Польши. Полицейские, обеспечивавшие охрану во время футбольного

го матча, заметили его возле железнодорожного переезда, где он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

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"Все указывает на то, что сделанные им фотографии могут быть использованы против безопасности государства", – написало региональное управление полиции в пресс-релизе.

В ходе проверки правоохранители обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина систематически фотографировал объекты стратегической инфраструктуры.

"Были фотографии различных мест и важных коммуникационных объектов, не только в Польше", – сообщил пресс-секретарь полиции Нижней Силезии Лукаш Дутковьяк.

Прокуроры в настоящее время расследуют "деятельность иностранной разведки против Республики Польша".

Диверсии РФ в Европе – что известно

Как сообщал УНИАН, диверсии РФ по всей Европе вновь набирают обороты. Они ставят правительства стран ЕС перед проблемой – как заставить Москву по-настоящему заплатить за атаки, которые намеренно остаются ниже порога обычной войны.

Такие атаки направлены на то, чтобы посеять хаос и подорвать поддержку Украины. Они значительно различаются по масштабам и уровню сложности, однако имеют одну общую черту – их часто трудно одновременно связать с РФ.

Российские спецслужбы отошли от практики полагаться преимущественно на профессиональных агентов, которых отправляли по всей Европе. Вместо этого подозреваемых диверсантов все чаще вербуют дистанционно, в частности через Telegram-каналы, и платят им криптовалютой за выполнение отдельных заданий – это позволяет российским разведчикам, которые ими руководят, безопасно оставаться дома.

Польша и страны Балтии призывают своих западноевропейских союзников занять более жесткую позицию в отношении России.

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