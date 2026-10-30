В Польше отстранили председателя Конституционного трибунала, перед зданием проходит митинг

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой визит в Сенегал и срочно вернулся в Варшаву.

В Польше Конституционный трибунал, являющийся аналогом Конституционного суда, сообщил на своем сайте в пятницу, 30 октября, что председатель суда Богдан Свечковский и заместитель председателя Бартоломей Соханский были отстранены от должностей, сообщает PAP.

Издание сообщило, что перед зданием Конституционного суда продолжается митинг. Среди присутствующих, в частности, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывшая председательница Конституционного суда Юлия Прилебская, а также Богдан Свечковский.

По информации, полученной изданием, Анна Корвин-Пётровская, как судья с наибольшим стажем, стала председателем Конституционного трибунала и издала распоряжение о приостановлении исполнения служебных обязанностей Свечковского и Соханского на месяц, сославшись на ст. 130 Закона об устройстве общих судов.

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"Если судья задержан за совершение умышленного преступления на месте преступления или если, учитывая характер совершенного судьей деяния, авторитет суда или существенные интересы службы требуют немедленного отстранения его от исполнения служебных обязанностей, председатель суда или министр юстиции могут постановить немедленное приостановление исполнения служебных обязанностей судьи до момента принятия решения дисциплинарным судом, но не дольше чем на месяц", – указывается в статье.

Причиной приостановления исполнения обязанностей председателя и заместителя председателя в сообщении указано, в частности, то, что оба эти лица сделали невозможным созыв Общего собрания Конституционного трибунала с участием всех должным образом избранных Сеймом судей, а также назначение составов, рассматривающих дела в Конституционном трибунале, что противоречит закону.

Однако Конституционный трибунал в сети Х сообщил, что сайт суда взломан, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

После этого в полиции Варшавы сообщили, что сотрудники проводят служебные мероприятия в здании Конституционного трибунала в связи с информацией, предоставленной судьей Анной Корвин-Пиотровской, о возможной угрозе жизни или здоровью судей и сотрудников учреждения.

Издание Onet отметило, что президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены председателя Конституционного трибунала.

"В настоящее время президент должен находиться в Польше. Я отменяю свой рейс в Сенегал. Я возвращаюсь в Польшу", – написал он в социальной сети Х.

В офисе президента сообщили, что сразу после возвращения Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.

Туск и Навроцкий: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Дональд Туск раскритиковал заявление президента Кароля Навроцкого о потере территорий во время Второй мировой войны. Туск посоветовал Навроцкому удалить пост. В частности, президент Польши написал, что его страна "может потерять территорию, но никогда не потеряет душу". Премьер страны подчеркнул, что Польша "не собирается уступать ни одного клочка своей территории".

Также мы писали, что Туск отреагировал на случаи избиения украинцев в Польше и отметил, что Навроцкий больше не может молчать о вспышке насилия в стране, в результате которой все чаще страдают и граждане Украины. По мнению премьера, президент обязан вмешаться и отреагировать на деятельность радикальных группировок в Польше. Туск заявлял, что нападения на украинцев являются ударом по интересам самой Польши. Он призвал поляков реагировать и немедленно сообщать о подобных случаях насилия.

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