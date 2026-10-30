Астрономы могли найти первый естественный спутник за пределами Солнечной системы

Этот необычный объект вращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика.

Астрономы, возможно, обнаружили первый естественный спутник за пределами Солнечной системы, однако этот загадочный объект не похож ни на что из того, что было известно до сих пор. Об этом пишет издание descopera.

Наблюдения, проведенные с помощью "Очень большого телескопа" (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), позволили выявить признаки существования огромного, подобного Луне тела в звездной системе CD-35 2722.

Этот необычный объект вращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика - небесного тела, которое массивнее планеты, но недостаточно массивно, чтобы стать звездой.

Видео дня

Важно, что если это открытие подтвердится, оно станет первым случаем обнаружения естественного спутника за пределами Солнечной системы, что может привести к пересмотру определений планет и их естественных спутников.

Кевин Хой, студент, работающий в чилийском отделении ESO и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature, в течение нескольких месяцев изучал систему CD-35 2722. Он характеризует ее конфигурацию как весьма необычную по сравнению с нашей Солнечной системой.

В центре этой относительно молодой системы находится CD-35 2722 - звезда, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Коричневые карлики, как правило, слишком малы для поддержания термоядерного синтеза водорода, который питает обычные звезды, но при этом они массивнее планет. Обнаруженный объект вращается вокруг такого коричневого карлика, образуя весьма примечательную систему.

Объект, не похожий ни на что известное ранее

Исследователи называют этот объект экзолуной. Его масса сопоставима как минимум с массой Юпитера, в то время как коричневый карлик, вокруг которого он вращается, более чем в 30 раз массивнее Юпитера. Таким образом, этот объект значительно массивнее любого естественного спутника в Солнечной системе.

Отмечается, что это необычное открытие поднимает фундаментальный вопрос о классификации объектов, обнаруживаемых в далеких звездных системах. Элис Зурло, руководитель группы YEMS и соавтор исследования, пояснил:

"Найденный спутник представляет собой гигантское газовое тело, вращающееся вокруг чрезвычайно массивного компаньона, масса которого в несколько раз превышает массу Юпитера".

Такая конфигурация существенно отличается от привычного устройства Солнечной системы, где планеты вращаются вокруг Солнца, а естественные спутники - вокруг планет. Многообещающая возможность

"В Солнечной системе существует четкое разграничение между планетами и Солнцем, поэтому классифицировать эти объекты довольно просто. В системе CD-35 2722, где границы между звездами, планетами и естественными спутниками стираются, описание объектов становится гораздо более сложной задачей", - пояснил Зурло, астрофизик из Университета Диего Порталеса.

Тем не менее, эта система открывает многообещающие перспективы, подкрепленные данными о том, как предполагаемый естественный спутник влияет на движение своего более крупного компаньона.

Будущие наблюдения могут показать, являются ли массивные спутники - подобные тому, что был обнаружен в системе CD-35 2722, - редким исключением или же они представляют собой часть гораздо более обширной популяции необычных небесных тел.

Изучение космоса

Миссия Artemis I, которая в 2022 году вышла на орбиту Луны, предоставила ученым уникальные данные о дозе радиации, которой могут участники космических полетов в будущем.

Ученые отправили к Луне более чем 10 000 детекторов, которые регистрировали, сколько энергии поглощает тело во время космического путешествия.

Вас также могут заинтересовать новости: