В Николаеве «минировали» 10 избирательных участков

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью Нацгвардии Управления МВД Украины в Николаевской области.

По их данным, в дежурную часть Николаевского городского управления милиции поступило более 10 анонимных сообщений по телефону. Лица, которые звонили, сообщали адреса или номера участков, на которых якобы произойдут взрывы или взорвутся газопроводы.

Сотрудники милиции проверили все факты о минировании ряда избирательных участков на территории города. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Работа избирательных комиссий была восстановлена в течение 10-15 минут.

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Учитывая опыт выборов президента Украины, сотрудники ОВД предусмотрели подобные случаи дестабилизации обстановки и попытки сорвать избирательный процесс в Николаеве, сообщили в группе связей с общественностью. С этой целью были созданы группы документирования и быстрого реагирования милиции, которые оперативно откликаются на подобные сообщения и незамедлительно выезжают вместе с другими службами экстренного вызова на места.

Информация по фактам ложных сообщений о минировании участков внесена в журнал единого учета. В настоящее время проводятся проверки, устанавливаются лица, предоставившие ложные сообщения.