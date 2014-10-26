На Харьковщине аноним «заминировал» избирательный участок
10:32, 26 октября 2014Политика
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В Нововодолажском районе Харьковской области аноним сделал неправдивое сообщение о заминировании избирательного участка, который находится на территории центральной районной больницы.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о телефонном звонке с сообщением о заминировании поступила в дежурную часть Нововодолажского райотдела около 7.45.
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«Выездом на место происшествия было установлено, что избирательный участок № 630708 территориального избирательного округа № 180 находится на территории центральной районной больницы. Милиция и взрывотехники обследовали здание и не нашли никаких взрывных предметов или веществ», - сообщили в милиции.
Участок возобновил работу. Работники милиции ищут анонима.
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