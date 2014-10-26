Порошенко поехал на Донбасс контролировать выборы - жена (фото)
Президент Украины Петр Порошенко находится на Донбассе, чтобы лично проконтролировать свободное волеизъявление граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга президента Марина Порошенко после голосования на парламентских выборах в столичном Доме офицеров.
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Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD
— APU (@APUkraine) October 26, 2014
“Муж сейчас на Донбассе. Он поехал для личной проверки, как проходит голосование, чтобы все люди востока могли сделать свое волеизъявление и проголосовать, и мирные жители освобожденных территорий, и военные наши герои, которые сейчас находятся на передовой”, - сказала она.
А вот и @poroshenko прибыл в Донбасс и еще должен вернуться в Киев голосовать #voteUkrainepic.twitter.com/V4GD5FNSee
— Белорусский партизан (@belpartisan) October 26, 2014