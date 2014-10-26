Порошенко поехал на Донбасс контролировать выборы - жена (фото)

10:49, 26 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко находится на Донбассе, чтобы лично проконтролировать свободное волеизъявление граждан.

Петро Порошенко / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга президента Марина Порошенко после голосования на парламентских выборах в столичном Доме офицеров.

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“Муж сейчас на Донбассе. Он поехал для личной проверки, как проходит голосование, чтобы все люди востока могли сделать свое волеизъявление и проголосовать, и мирные жители освобожденных территорий, и военные наши герои, которые сейчас находятся на передовой”, - сказала она.

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