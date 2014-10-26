Порошенко поехал на Донбасс контролировать выборы - жена (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга президента Марина Порошенко после голосования на парламентских выборах в столичном Доме офицеров.

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Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD — APU (@APUkraine) October 26, 2014

“Муж сейчас на Донбассе. Он поехал для личной проверки, как проходит голосование, чтобы все люди востока могли сделать свое волеизъявление и проголосовать, и мирные жители освобожденных территорий, и военные наши герои, которые сейчас находятся на передовой”, - сказала она.